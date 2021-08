F1 2021, oggi il GP Ungheria all’Hungaroring: a che ora e dove vederlo su TV8 e Sky Domenica 1 agosto: tutte le informazioni sul GP di Ungheria n programma oggi. Dalle ore 15 sarà trasmesso in diretta tv e in streaming la gara dell’Hungaroring, undicesimo gran premio del campionato Mondiale 2021 di Formula 1, sarà trasmessa da Sky, e sarà visibile in streaming su SkyGo e Now. Dalle 18 differita in chiaro su TV8.

A cura di Alessio Morra

All'Hungaroring oggi andrà in scena l'ennesimo atto della rivalità tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che ha voglia di regolare i conti dopo l'incidente di Silverstone. Il Gran Premio di Ungheria inizierà alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta TV su Sky (canali 201 e 207 del satellite), ma si potrà seguire anche in streaming con Sky Go e Now. In differita si potrà vedere la gara su TV8, che la manderà in onda dalle ore 18. Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position, Bottas completa la prima fila per la Mercedes. Poi le due Red Bull che di sicuro saranno arrembanti con Verstappen e Perez. Leclerc scatterà dalla quarta fila, molto più indietro invece l'altra Ferrari, quella di Sainz che ha avuto un incidente nelle Qualifiche.

Formula 1 GP Ungheria, gli orari TV di oggi: a che ora inizia la gara

Il Gran Premio di Ungheria inizia oggi alle ore 15. Dopo il classico giro di ricognizione scatterà la gara dell'Hungaroring. Lewis Hamilton partirà dalla pole position per l'ottava volta in Ungheria e cercherà il successo numero nove su questo tracciato. L'inglese è reduce dal successo di Silverstone, in cui ha beffato Leclerc.

F1 oggi in TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara dell'Hungaroring

Il Mondiale di Formula 1 è un'esclusiva Sky che manderà in onda il Gran Premio di Ungheria in diretta sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207). La gara si potrà seguire anche in streaming, potranno farlo gli abbonati di Sky tramite l'app Sky Go e pure quelli di Now. La gara ungherese che si tiene ininterrottamente dal 1986 si potrà seguire anche in chiaro, verrà trasmessa infatti da TV8, che la manderà in onda in differita dalle ore 18.