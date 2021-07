La griglia di partenza del GP Ungheria di Formula 1: Lewis Hamilton in pole Pole position di Lewis Hamilton al GP Ungheria 2021. L’inglese ha preceduto Bottas e Verstappen. Sarà dunque una prima fila tutta Mercedes all’Hungaroring. Quarto Sergio Perez. Poi Gasly e Lando Norris. Charles Leclerc chiude al settimo posto, Carlos Sainz è uscito in Q2 a causa di un incidente.

Pole position numero 101 in carriera per Lewis Hamilton, che domani tornerà davanti a tutti in griglia dopo quasi tre mesi. L'inglese ha preceduto Bottas, che rende ideale il sabato della Mercedes, e Max Verstappen, terzo. Settimo posto per Charles Leclerc.

Formula 1, risultati e tempi delle qualifiche al GP Ungheria

Alla Q1 non prende parte Mick Schumacher, che ha distrutto la sua Haas nelle libere del mattino. Vengono eliminati Russell e Tsunoda. La Q2 è intrigante. L'incidente di Carlos Sainz, che vanifica una buon weekend, cambia le strategie e tiene tutti in bilico. Leclerc si mette al sicuro, Hamilton già lo era, Bottas si qualifica, Verstappen mette la gomma rossa fa un tempone e soprattutto cambia strategia per la gara. Passano anche le due Alpine e Vettel, fuori invece Daniel Ricciardo, undicesimo.

La pole se la prende Lewis Hamilton che con un giro pazzesco ottiene la pole in Ungheria, l'ottava all'Hungaroring. Al suo fianco scatterà Bottas, poi le Red Bull di Verstappen e Perez. Leclerc partirà dalla quarta fila, befatto di poco da Gasly e Norris.

La griglia di partenza di Formula 1 per il GP di domani

1a fila

Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes)

2a fila

Max Verstappen (Red Bull), Sergio Perez (Red Bull)

3a fila

Pierre Gasly (Alpha Tauri), Lando Norris (McLaren)

4a fila

Charles Leclerc (Ferrari), Esteban Ocon (Alpine)

5a fila

Fernando Alonso (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin)

6a fila

Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin)

7a fila

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

8a fila

Carlos Sainz (Ferrari), Tsunoda (Alpha Tauri)

9a fila

George Russell (Williams), Nicolas Latifi (Williams)

10a fila

Nikita Mazepin (Haas), Mick Schumacher (Haas)