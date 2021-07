Incidente per Carlos Sainz, Ferrari a muro e qualifiche sospese in Ungheria Nella Q2 si chiudono le Qualifiche di Carlos Sainz, che ha perso il controllo della Ferrari ed è andato a muro. Il pilota spagnolo della Ferrari partirà dall’ottava fila. Ma non è detto che la Ferrari sia costretta a cambiare delle parti della sua vettura e in quel caso Sainz scivolerebbe fino all’ultimo posto.

A cura di Alessio Morra

Stava andando molto bene Carlos Sainz, sognava la seconda fila, ma non è riuscito a terminare la Q2 a causa di un incidente. Lo spagnolo ha perso il controllo della Ferrari numero 55 ed ha vanificato un'ottima giornata di lavoro. Sainz partirà almeno dall'ottava fila, ma non è nemmeno così scontato perché la Ferrari potrebbe essere costretta a sostituire alcune delle componenti della vettura e in quel caso Sainz scatterebbe dall'ultima fila. Una gara in salita per lo spagnolo, che ha ben figurato in questa prima stagione da pilota della scuderia di Maranello.

(in aggiornamento)