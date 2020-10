Si avvicina il momento del debutto in Formula 1 per Mick Schumacher. Il figlio del leggendario Michael, pilota della Ferrari Driver Academy e attuale leader del Mondiale di Formula 2, venerdì nella prima sessione di prove libere del GP dell'Eifel al Nurburgring prenderà il posto di Antonio Giovinazzi sull'Alfa Romeo e farà così il suo esordio ufficiale nel Circus. Il tedesco già giovedì ha respirato l'aria della classe regina nel tradizionale sopralluogo della pista fatto insieme ai tecnici della scuderia del Biscione e ai due piloti titolari Kimi Raikkonen e lo stesso Antonio Giovinazzi.

Alla vigilia del suo debutto nel campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso del mondo, Mick Schumacher sembra aver le idee chiare su cosa si aspetta da questa prima esperienza: "Voglio imparare tanto e capire cosa significa e cosa serve per diventare un pilota di Formula 1 – ha infatti detto il 21enne figlio d'arte –. E voglio anche trovarmi pronto per la Formula 2". Il giovane talento tedesco per prepararsi a guidare al Nurburgring ha anche guardato alcune riprese on-board di papà Michael Schumacher che su questo circuito ha trionfato cinque volte: "Bello rivedere i video di mio papà – ha dichiarato a riguardo –, dall'on-board, è stato molto utile. Gran parte delle curve però richiederanno un approccio diverso da quelle affrontate da mio padre".

Nel GP in cui farà il suo esordio in Formula 1 però Mick Schumacher potrebbe assistere alla vittoria numero 91 di Lewis Hamilton che eguaglierebbe così il record di successi in F1 detenuto proprio da Schumi senior, ma ciò non sembra in alcun modo disturbare il pilota tedesco: "Sono fiero di quello che ha fatto mio papà, per me sarà sempre il migliore – ha puntualizzato in conclusione –. Lo prenderò sempre come fonte di ispirazione".