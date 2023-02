Eddie Jordan svela le condizioni di Michael Schumacher oggi: “Lui è lì, ma non c’è” Eddie Jordan, l’uomo che ha lanciato Michael Schumacher in Formula 1, ha rivelato alcune novità riguardo alle attuali condizioni di salute dell’ex pilota tedesco e allo stato in cui versa attualmente a oltre nove anni dal terribile incidente sugli sci che ha stravolto la sua vita e quella della sua famiglia.

A cura di Michele Mazzeo

Le notizie sulle condizioni di salute attuali di Michael Schumacher, dato il grande riserbo imposto dalla moglie Corinna all'esiguo numero di persone che possono oggi fare visita al sette volte campione del mondo della Formula 1 (ridotte ulteriormente dopo che un ex amico ha provato a specularci scattando una foto di nascosto per poi tentare di rivenderla ai media a peso d'oro), sono pochissime. Dopo l'incidente sugli sci a Meribel del dicembre 2013 che gli ha procurato una grave lesione cerebrale e lo ha costretto a vivere sotto costante presidio medico senza mai comparire in pubblico per oltre nove anni, infatti, lo stato di salute del leggendario pilota tedesco è sempre stato avvolto in un alone di mistero.

Ogni tanto qualche piccola news a riguardo trapela da quelle persone che possono ancora andare a trovarlo (il suo ex team principal ai tempi della Ferrari Jean Todt o l'amico ed ex collega Luca Badoer) o coloro che hanno comunque rapporti diretti con loro o con i familiari più stretti del campionissimo, cioè Corinna, i figli Mick e Gina-Maria o il fratello Ralf. Ed è proprio per questo che l'aggiornamento dato recentemente da Eddie Jordan, colui che ha lanciato Michael Schumacher in Formula 1, può essere considerato come un ulteriore tassello per farci un'idea di come vive oggi l'ex pilota tedesco che negli ultimi tempi si è trasferito insieme alla moglie in una casa a Malaga, nelle Baleari, dopo aver messo in vendita la storica villa di Gland, sul lago di Ginevra, dove viveva in precedenza insieme a tutta la famiglia.

Per quanto concerne il suo attuale stato di salute fino ad oggi sapevamo che non riesce a parlare (come confermato dal figlio Mick in una delle rarissime volte in cui ha parlato in pubblico del padre), che comunica con gli occhi (come rivelato da Elisabetta Gregoraci, l'ex moglie di Briatore, cioè l'uomo che è stato molto vicino al tedesco durante la sua carriera da pilota), che segue le gare di F1 in TV (come svelato dal suo ex team principal alla Ferrari Jean Todt), e che però difficilmente riconosce le persone che si trova difronte.

L'intervista rilasciata al sito OLBG da Eddie Jordan aggiunge ora un nuovo tassello al quadro che già non sembra confortante. Rispondendo ad una domanda su Mick Schumacher (che lui conosce molto bene e con il quale ha mantenuto sempre un ottimo rapporto) e sulla sua situazione dopo aver perso il posto in F1 in seguito al mancato rinnovo da parte della Haas, infatti il 74enne fondatore della storica scuderia Jordan si è lasciato sfuggire un commento sulle attuali condizioni di salute di Michael Schumacher. Parlando di ciò che ha passato il giovane Mick, Eddie Jordan ha infatti detto: "Il motivo per cui mi sento molto vicino a lui è perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia, lui è lì ma non c'è".

Di fatto l'irlandese ha confermato quello che già aveva lasciato intendere la moglie Corinna in occasione del documentario Netflix sulla vita sportiva del marito con quel "Michael Schumacher c'è, ma è diverso". Cioè il fatto che nelle condizioni in cui versa attualmente è la sua famiglia a doversi prendere totalmente cura di lui, cosa che ha fatto per questi oltre nove anni e che, evidentemente, deve continuare ancora a fare tuttora.