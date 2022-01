La nuova esistenza di Michael Schumacher, un silenzio lungo 8 anni: “Non riesce a parlare” Le ultime notizie sulle condizioni di Michael Schumacher a più di otto anni dal terribile incidente sugli sci del 2013: il leggendario pilota di Formula 1 non riesce più a parlare come rivelato recentemente dal figlio Mick.

Il 3 gennaio 2022 Michael Schumacher ha compiuto 53 anni ed è stato festeggiato da tutti. Nemmeno nel giorno del suo compleanno però viene squarciato quel lungo silenzio che avvolge ormai da più di otto anni le condizioni del leggendario pilota di Formula 1 dopo l'incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 che ha rivoluzionato la sua vita e quella dei suoi familiari. Nemmeno il tanto atteso documentario Netflix sulla vita del campione tedesco, nel quale c'è anche la testimonianza della moglie Corinna, ha fatto luce sull'attuale stato di salute del sette volte campione del mondo che ancora oggi è è amatissimo da tantissime persone in tutto il mondo. L'unico a fornire qualche novità di recente a riguardo è stato il figlio Mick Schumacher, attuale pilota F1 della Haas e dal prossimo anno anche terzo pilota della Ferrari (la scuderia con cui il padre ha costruito il vincente binomio entrato nel mito dello sport).

La rivelazione di Mick Schumacher su papà Michael: "Non posso più parlare con lui"

In una delle rarissime volte in cui il 22enne ha parlato di papà Michael, ha infatti fatto capire che quest'ultimo non può parlare e non riesce a comunicare con lui fin dal momento dell'incidente di Meribel: "Quei momenti in famiglia in cui parlavo con lui non ci sono più stati, e a mio modo di vedere questo è abbastanza ingiusto. Penso che ora ci capiremmo in un modo diverso semplicemente perché parleremmo un linguaggio simile, quello dell’automobilismo e avremmo tante cose di cui conversare. Ed è proprio questo pensiero che mi rimane in testa la maggior parte del tempo, perché se fosse possibile sarebbe bellissimo. Rinuncerei a tutto per poterlo fare" aveva detto infatti qualche tempo fa Mick Schumacher riguardo al suo rapporto con il padre dopo quel maledetto 29 dicembre 2013.

Cosa sappiamo oggi sulle condizioni di salute di Michael Schumacher

Di fatto questa rivelazione conferma quanto si presumeva da alcune dichiarazioni fatte da altri familiari e dagli amici e va ad aggiungersi alla ristrettissima lista delle cose che sappiamo oggi sulle condizioni di Michael Schumacher. Oltre a ciò sappiamo infatti che vive in casa insieme alla moglie Corinna, che recentemente hanno messo in vendita la storica villa sul Lago di Ginevra per trasferirsi in Spagna, a Maiorca, dotata di tutte le attrezzature necessarie per garantire la migliore assistenza possibile al Kaiser e che vive costantemente attorniato da un equipe medica che si prende cura di lui.

Come comunica Michael Schumacher

Sappiamo inoltre che è diverso (come ha rivelato la stessa Corinna) e non più pensare ai suoi cari, che non può né camminare né stare in piedi, che solo tre persone fuori dalla famiglia possono andargli a fare visita (tra cui l'ex team principal della Ferrari e presidente FIA Jean Todt e l'amico ed ex collega Luca Badoer) e che, molto probabilmente, comunica solo con gli occhi o meglio utilizzando un macchinario attivato con il movimento degli occhi.

Dall'atrofia muscolare allo stato vegetativo: le ipotesi sullo stato attuale di Michael Schumacher

Diversi stimati neurologi, che però non hanno mai visitato Michael Schumacher, interpellati a riguardo concordano sul fatto che l'incidente lo ha reso irriconoscibile stravolgendo poi con la lungodegenza il suo quadro organico, muscolare e scheletrico. E qualcuno di essi si è spinto anche a formulare come ipotesi molto probabile quella che la leggenda di Formula 1 si trovi adesso in uno stato quasi vegetativo (come per esempio riporta la diagnosi fatta dal neurologo svizzero Riederer).