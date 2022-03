Disastro per Marc Marquez in Indonesia: brutta caduta e GP subito in salita dopo le prime libere Inizio di week end disastroso per Marc Marquez che nelle prime due sessioni di prove libere del GP dell’Indonesia di MotoGP rimedia una brutta caduta e finisce lontanissimo dai migliori mettendo a rischio anche l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche.

A cura di Michele Mazzeo

Comincia male il week end del GP dell'Indonesia della MotoGP 2022 per l'otto volte campione del mondo Marc Marquez. Dopo le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Mandalika lo spagnolo della Honda è infatti soltanto al 22° posto nella classifica combinata dei tempi e rischia seriamente di dover passare dal Q1 nelle qualifiche del sabato.

Ma per il Cabronçito le brutte notizie non si fermano qua. Nelle FP2 infatti il 29enne di Cervera è stato anche protagonista di una brutta caduta ad alta velocità che lo ha visto finire nella ghiaia dalla quale per fortuna sembra però esserne uscito indenne. Almeno stando all'aggiornamento fatto da lui stesso dopo un rapido controllo nel centro medico dell'impianto indonesiano: "Brutto incidente oggi quando stavamo spingendo per fare un buon tempo, ma stiamo bene" ha scritto infatti lo spagnolo sui propri profili.

A preoccupare per il prosieguo del weekend dopo le prime due sessioni di prove libere del GP dell'Indonesia, più che le sue condizioni fisiche, sono soprattutto le difficoltà riscontrate da Marc Marquez in sella alla RC213V. A parte il ritardo rispetto alle migliori prestazioni cronometriche di questo primo giorno di prove libere (su tutti le Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli ma anche le Ducati di Zarco, Martin, Bastianini e Miller), figlio comunque della caduta, come già accaduto nella gara d'esordio a Losail, lo spagnolo fatica ad adattarsi alla nuova moto e a trovare continuità di rendimento (come indica chiaramente l'analisi della sua simulazione di gara) nonostante le costanti modifiche apportate dalla Honda alla sua moto.

Dopo la delusione in Qatar, dove ha chiuso sì in quinta posizione, ma dietro anche al compagno di squadra Pol Espargaro salito sul podio, dunque anche il week end del secondo GP stagionale parte in salita per l'otto volte campione del mondo chiamato dunque a cambiare marcia fin da subito se non vuole perdere terreno dai rivali per il titolo iridato.

MotoGP GP Indonesia 2022, i risultati dopo FP1 e FP2 a Mandalika