Disastro Ferrari nelle prove libere del GP Olanda: la SF23 non va, è inguidabile per Leclerc e Sainz Disastroso avvio del GP d’Olanda di Formula 1 2023 per la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz che nelle prime due sessioni di prove libere si sono trovati a dover fare i conti con una SF-23 inguidabile con un assetto non adatto alle caratteristiche della pista di Zandvoort.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2023 è tornato in pista dopo le vacanze estive ma il copione non sembra essere cambiato rispetto alla prima parte di stagione. A dominare nelle prime due sessioni di prove libere che hanno aperto il weekend del GP d'Olanda è stato infatti il solito Max Verstappen che sul circuito casalingo di Zandvoort ha messo la sua Red Bull davanti a tutti nelle FP1 per poi chiudere 2° nelle FP2 che hanno visto invece primeggiare Norris con la McLaren.

Dopo aver preceduto di oltre due decimi Alonso e Hamilton nella sessione mattutina (nella quale la Ferrari si è dedicata ad un lavoro di testing sia con Charles Leclerc che con il pilota di riserva Robert Shwartzman che ha sostituto Carlos Sainz), il leader indiscusso del campionato non si è ripetuto anche al pomeriggio (solo a causa di un errore nel suo giro più veloce) dove ha chiuso in seconda posizione alle spalle dell'alfiere McLaren nonostante una sessione che è stata a lungo sospesa a causa di un doppio incidente che ha visto protagonisti Piastri e Ricciardo (finito in ospedale per problemi al polso destro).

Disastroso ritorno in pista invece per la Ferrari che dopo aver sacrificato le FP1 per testare vari assetti ha faticato parecchio nella seconda sessione di prove libere che ha visto Charles Leclerc e Carlos Sainz non solo non riuscire a tenere il passo dei migliori ma addirittura a faticare nel tenere in pista le loro nervosissime SF-23. Dopo la prima giornata di Libere dunque la scuderia del Cavallino sembra trovarsi costretta a dover ribaltare completamente assetto e bilanciamento delle proprie monoposto.