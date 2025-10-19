Disastro di Bagnaia nel GP d’Australia vinto da Fernandez: spunta un video davvero sconcertante

Il GP d'Australia 2025 di MotoGP, che si è corso all'alba italiana sul circuito di a Phillip Island, è stato vinto da Raul Fernandez, su Aprilia Trackhouse Racing. Il 24enne pilota spagnolo ha colto il suo primo trionfo in top class, precedendo di soli 0.456" Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46, grande rimonta la sua dalla decima casella in griglia) e Marco Bezzecchi (Aprilia ufficiale), terzo a +1.234″. Quest'ultimo dopo aver scontato la doppia ‘long lap penalty' che si portava dietro dalla Malesia è dunque risalito fino al podio, confermando l'eccezionale stato di forma, suo e della moto italiana, che si era evidenziato nelle qualifiche e poi nella vittoria nella Sprint del sabato. Assente Marc Marquez appena operato, la Ducati ufficiale ha registrato l'ennesimo disastro stagionale di Pecco Bagnaia. Ma un video abbastanza sconcertante mostra che il pluricampione del mondo sembra avere poche colpe, a fronte di una Desmosedici inguidabile perfino sul dritto.

Pecco Bagnaia cade nel GP d'Australia: ennesimo disastro in questa stagione maledetta

Il Gp d'Australia è stato ancora una volta un supplizio per Bagnaia, che si trovava mestamente nelle retrovie, in 13sima posizione, quando a quattro giri dal termine è caduto mettendo fine all'ennesima agonia di questa stagione maledetta. Non si può definire diversamente il vedere un campione come il 28enne torinese remare quasi sempre in fondo al gruppo, spesso senza neanche riuscire a finire la gara. Con gli zero punti messi a referto oggi in Australia, Pecco perde anche il terzo posto nella classifica generale del Mondiale: adesso è il caldissimo Bezzecchi ad occuparlo, dietro al già matematicamente campione 2025 Marc Marquez e a suo fratello Alex.

Un video mostra la Ducati di Bagnaia quasi inguidabile sul dritto: è imbizzarrita

Un video pubblicato dalla MotoGp sul proprio profilo ufficiale – e poi ripostato da chi non può quasi credere a quelle immagini – evidenzia in maniera chiara quanto sia difficile, per non dire quasi impossibile, guidare la Desmosedici consegnata a Bagnaia. Pecco in quel momento non era in curva né in staccata, ma stava percorrendo il rettilineo del traguardo nel warm up prima della gara. Le immagini mostrano la moto essere scossa da vibrazioni potenti sul dritto, quasi imbizzarrita, mentre Bagnaia prova semplicemente a non cadere, altro che sprigionarne tutta la potenza.

Leggi anche Bagnaia penultimo nella Sprint in Australia: quando torna al box Ducati la scena è sconfortante

Dopo il warm up, il team manager della Ducati Davide Tardozzi ha dichiarato che dal punto di vista della casa di Borgo Panigale non c'è una spiegazione, visto che con quello stesso assetto Bagnaia aveva stravinto in Giappone a fine settembre: "Pecco si è lamentato che la moto si muove più del solito e si è fermato nel warm up perché era troppo lento e non c'era motivo di continuare. Qual è la causa del problema? Non lo sappiamo. Questa è la moto con cui ha dominato a Motegi, pertanto è difficile da capire". Fatto sta che vedere un Bagnaia così, anche umanamente molto provato, fa davvero male.