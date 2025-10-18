Bezzecchi e l’incidente con i gabbiani nel warm up a Phillip Island: uno gli finisce nel motore

La straordinaria giornata di Marco Bezzecchi a Phillip Island ha rischiato di venire rovinata da un incidente tanto assurdo quanto incredibile: uno stormo di gabbiani ha colpito la sua Aprilia con un uccello finito nel motore. “Mi sono spaventato, ma alla fine non si è rotto nulla”

Ancora una grande giornata per Marco Bezzecchi in Australia con il pilota Aprilia che ha stravinto la Sprint Race valida per il GP sul circuito di Phillip Island, il diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP. Il centauro romagnolo ha firmato il tris personale nelle Sprint di stagione dopo i centri di Misano e Mandalika. Il trionfo nella gara corta di Phillip Island è maturato dopo un derby tutto Aprilia con Raul Fernandez ma il brivido per Bezzecchi è arrivato poco prima del via: nel warm up momenti di panico e paura per uno stormo di gabbiani che ha attraversato la pista improvvisamente con un uccello che ha impattato sulla Aprilia incastrandosi nel motore e costringendo l'italiano all'immediato rientro ai box.

Cos'è successo a Bezzecchi a Phillip Island: l'impatto con i gabbiani

Un attraversamento improvviso e l’impatto che è stato inevitabile: uno stormo di gabbiani, a volo rasente pista, si è presentato sul circuito di Phillip Island, tagliando la strada alle moto che stavano prendendo velocità e la peggio l'ha avuta proprio Marco Bezzecchi che ha rischiato di fine gambe all'aria, investito in pieno, con un uccello che lo ha schivato di poco sbattendo sul casco mentre un altro si è infilato pericolosamente nel motore, come si vede perfettamente dalle inquadrature in diretta TV durante il warm up.

Bezzecchi e il gabbiano: "Mi sono spaventato, ma fortunatamente non si è rotto nulla"

"Sì, sinceramente mi sono spaventato" ha spiegato dopo la vittoria in Sprint e senza conseguenze gravi per l'impatto con il gabbiano. "Per fortuna" ha continuato Bezzecchi, "non si è rotto nulla sulla moto, ma mi dispiace molto per l'uccello" che però sembra uscito miracolosamente vivo dal duro impatto. Poi, il pensiero a quanto di straordinario fatto in Sprint: "Sono contento, è stata una bellissima gara con una bella partenza. All’inizio sono riuscito a difendermi un po’ e poi siamo scappati via io e Raul" ha sottolineato rivivendo il derby tutto Aprilia. "Lui andava super veloce ed io non volevo stressare troppo le gomme sin da subito, perché sapevo che gli ultimi quattro o cinque giri con la soft sarebbero stati difficili. Abbiamo migliorato molto dall’inizio dell’anno sino ad oggi, i ragazzi si sono fatti un gran mazzo e anche io e questo ci ha permesso di diventare leggermente più competitivi ogni volta che salivo sulla moto".

La penalità in gara, Bezzecchi pronto al miracolo: "Io ci provo, posso solo provare a fare il massimo"

La gara però sarà in salita perché proprio Marco Bezzecchi che dovrà scontare un doppio Long Lap Penalty dopo l’incidente con Marc Marquez in Indonesia che ha costretto il pilota Ducati a uno stop dopo un’operazione alla spalla: "Mi piacerebbe di brutto fare il miracolo, però già chiamandolo così si capisce che è una cosa che non succede spessissimo. Io posso solo cercare di fare il massimo".