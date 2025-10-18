Bagnaia penultimo nella Sprint in Australia: quando torna al box Ducati la scena è sconfortante

Bagnaia anche a Phillip Island ha confermato, finora, le difficoltà avute nel corso di tutta la stagione. Il pilota italiano della Ducati ha chiuso la Sprint Race al penultimo posto. Un rendimento disastroso per Pecco, che ora vede Marco Bezzecchi, vincitore della prova australiana, sempre più vicino in classifica. Visibilmente deluso ancora una volta Bagnaia, che al rientro nei box si è lasciato andare su una sedia nel silenzio generale. Nessuna inversione di tendenza, dunque, in questa annata maledetta. Scene sconfortanti.

Bagnaia penultimo nella Sprint vinta da Bezzecchi in Australia

La vittoria in Giappone dopo i test con la Ducati GP24 di Morbidelli sembrava aver dato nuova linfa e speranza a Pecco, sempre in difficoltà in questa stagione di MotoGP. E invece, dopo il flop in Indonesia, è arrivato anche quello in Australia, dove tra qualifiche e Sprint Race è stato sempre in difficoltà. Il penultimo posto la dice lunga sui suoi problemi con il suo avversario principale in questo momento, ovvero Bezzecchi che ha vinto la Sprint. Disastrosa l’ultima gara per il 28enne, che poi al rientro ai box si è mostrato a dir poco deluso.

Scene tristi al box Ducati per Bagnaia, in silenzio e disperato

Il povero Bagnaia si è accomodato su una sedia e per un po’ è rimasto con il casco sulla testa. Una testa che prima si è sollevata verso l’alto e poi si è piegata verso il basso. Un linguaggio del corpo che tradisce tutto il malessere di Bagnaia, in un’atmosfera molto triste. Lo stesso team manager Davide Tardozzi si è affacciato nella saletta, probabilmente per provare a consolare Pecco, ma dopo qualche secondo ha deciso di non proferire parola. Solo dopo un po' ha provato a consolarlo. Demoralizzato e provato emotivamente il pilota incapace di parlare, con lo stesso Dall'Igna che ha rispettato il suo silenzio. D'altronde già in Indonesia, il dirigente parlò della "devastazione" del suo pilota che preferì non presentarsi immediatamente per le interviste.

Perché Bagnaia è stato penalizzato nella griglia di partenza del GP Australia

Insomma, le cose continuano ad andare male per Bagnaia, che non ha grandi aspettative per la gara di domenica dopo che anche le pre-qualifiche sono state deludenti. Una prova che non parte sotto i migliori auspici per Pecco, che aveva ottenuto l’11° tempo nelle qualifiche ma è stato poi penalizzato di tre posizioni, e dunque partirà 14°. Questo a causa di una sanzione per aver ostacolato Bezzecchi in occasione di un giro lanciato. Insomma, Bagnaia è tutt’altro che sereno, e si vede. Forse la sua speranza è che questa annata finisca in fretta, anche perché il podio mondiale sembra a rischio, con un Bez arrembante alle sue spalle in classifica generale.