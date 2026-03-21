Di Giannantonio si ritrova davanti Cafu dopo la pole nel GP in Brasile: “La leggenda è lui, non io”

Fabio Di Giannantonio si ritrova faccia a faccia con Cafu dopo la pole conquistata al GP in Brasile. Il pilota romano e romanista: “La leggenda è lui, non io”.

Fabio Di Gianantonio si prende la pole position in Brasile e in attesa di correre per la gara Sprint delle 19 si gode questo fantastico risultato anche in compagnia di Cafu. Il pilota della VR46 dopo le qualifiche si ritrova faccia a faccia proprio con uno dei idoli calcistici specie per il passato glorioso di Cafu con la maglia della Roma. "Che giornata pazzesca!", ha detto il pilota italiano esternando tutta la sua emozione di correre su un nuovo circuito e in un paese così bello.

Questa vittoria segna un importante ritorno per il talentuoso pilota, che ha dovuto affrontare non poche difficoltà. “Dalla Q1 alla pole position, e ricevere le congratulazioni da Cafu: non si può chiedere di meglio!” ha continuato Di Giannantonio parlando ai microfoni di Motogp.com. Diggia, ancora visibilmente emozionato per il suo straordinario traguardo non si è trattenuto quando si è ritrovato di fronte proprio Cafu: “È un onore incredibile vedere queste stelle qui a sostenerci!”.

Di Giannantonio è entusiasta per il traguardo appena raggiunto ma lo è ancor di più quando vede proprio Cafu pronto a complimentarsi con lui per quel successo. Diggia, da romano e tifoso romanista, di certo non si è tirato indietro. I due si sono abbracciati: "La leggenda è lui, non io". Queste le parole del pilota della VR46 il quale ancora non si capacita di avere di fronte uno degli storici protagonisti della Roma.

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I due parlano un po' e poi si scambiano complimenti a vicenda prima di scattarsi alcune foto: "Sei arrivato e ho fatto la pole position! – ha detto Di Giannantonio alla leggenda brasiliana come si evince da un video postato dalla VR46 – Ho portato fortuna!", la risposta divertita di Pendolino.

Solo dopo quel momento Di Giannantonio poi si concede alle telecamere per qualche intervista spiegando le sue impressioni dopo la pole conquistata: "Sono contentissimo abbiamo mantenuto la calma, consapevoli di poter fare bene, ho scelto la moto che mi faceva divertire di più anche se ho fatto un piccolo errore alla fine perché volevo divertirmi di più – ha detto prima di esprime le sue impressioni sulla Sprint -. Stamattina eravamo tutti sul 18 alto, mi aspetto gli stessi tempi anche in sprint".