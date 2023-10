Di Giannantonio crolla in lacrime dopo il Gp Indonesia: in ginocchio davanti alla sua moto Fabio Di Giannantonio scoppia in lacrime al termine del Gp Indonesia. Un crollo emotivo per il pilota del team Gresini che dal prossimo anno dovrà lasciare il posto a Marc Marquez.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Gp Indonesia di Moto Gp è stato ricco di colpi di scena. La vittoria di Pecco Bagnaia, partito dalla tredicesima posizione, è stata intervallata da un inizio gara assolutamente da brividi. La caduta di Luca Marini, partito in pole, seguita poi da quella clamorosa di Martin a pochi giri dal termine. L'epilogo di un finale che è stato poi a dir poco emozionante con Bagnaia arrivato al traguardo primo seguito per pochissimo da Vinales e Quartararo che quasi avevano ripreso il pilota della Ducati.

Alle loro spalle Fabio Di Giannantonio che con la sua Ducati del team Gresini è arrivato al quarto posto centrando il suo miglior risultato da quanto corre in MotoGP. Un risultato fantastico per il pilota romano che però a fine Mondiale lascerà la scuderia per il mancato rinnovo contrattuale dovuto soprattutto all'arrivo ufficiale di Marc Marquez. Un rimpianto per lui che oggi ha sfogato tutta la sua emozione con un crollo emotivo proprio davanti alla sua moto. A un certo punto si inginocchia e scoppia in lacrime davanti alla ruota anteriore.

Una volta arrivato nei box Di Giannantonio scoppia in lacrime. Quasi ringrazia la sua moto per quello straordinario risultato in un mix di rammarico e delusione per quel che sarà il finale di stagione che vedrà costretto a lasciare il team Gresini. Il suo futuro è infatti ancora incerto tra la possibilità di correre in MotoGP oppure addirittura in Moto2. Tutto da vedere nelle prossime settimane ma nel frattempo quella di Di Giannantonio resta una delle tante immagini forti di questo ricco weekend in Indonesia.

"Questo è un mondo tosto – ha detto il pilota romano a Sky rivedendo quelle immagini in cui viene rincuorato da Fabio Ciabatti che lo incoraggia – Non è sempre facile quando sei tu e la moto e devi trovare il modo per andare più forte". Di Giannantonio ha spiegato un po' il suo momento attuale mettendo in evidenza il suo stato d'animo attuale: "Io sono in MotoGP e voglio vincere in MotoGP – ha spiegato – Non è facile, lo so, ci sono rivali incredibili, ma io non mollo mai. Il futuro? Non posso dire niente, ci stiamo lavorando”.