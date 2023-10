In Indonesia Martin rovina tutto, cade e Bagnaia ne approfitta: vittoria torna in testa al Mondiale! Incredibili emozioni al Gp in Indonesia con Martin protagonista in assoluto nel bene e nel male: spagnolo dominatore in sprint race e in avvio di gara, ma a metà corsa cade quando è solitario in testa. Vittoria in rimonta di Bagnaia, sul podio anche Vinales e Quartararo.

A cura di Alessio Pediglieri

Martin protagonista assoluto in Indonesia, vincendo la sprint race, prendendosi la vetta del Mondiale, scattando al meglio in gara per poi sbagliare e rovinare tutto a metà corsa, lasciando una incredibile corsia preferenziale a Pecco che ha potuto così riaprire la lotta per il titolo. Il Gp è stato vinto da Bagnaia, sul podio anche Vinale e Quartararo.

E' stato uno straordinario Jorge Martin anche in gara con una partenza strepitosa che ha confermato il grandissimo momento prendendosi subito la prima posizione, beffando tutti, per primo Marini scattato in pole. Una prova maiuscola che lo ha lanciato verso la leadership della corsa, replicando un'ottima sprint race e allungando in classifica mondiale su Pecco Bagnaia. Ma a -11 dal traguardo, per lo spagnolo accade l'impensabile scivolando a terra da solo e offrendo l'occasione più bella a Bagnaia per gestire la situazione e riaprire il Mondiale. Occasione che il pilota Ducati sfrutta al meglio.

Una gara che sembrava già scritta sin dalla vigilia con Martin atteso protagonista e che non ha deluso le attese con lo spagnolo che sorprende tutti alla partenza e si prende un primo posto imperioso. Tutto bene per lui mentre Bagnaia deve risalire da una faticosissima 13a posizione. In mezzo, la bagarre con Binder che "fa fuori" prima Marini, toccandolo sul ginocchio e poi replica anche con Oliveira. Poi, però ciò che nessuno si aspetta: mentre è tutto solo in testa, Martin scivola e rovina tutto.

A quel punto Bagnaia sembra prima voler amministrare al secondo posto, l'improvviso regalo dello spagnolo fuori dai giochi, poi però la Ducati rompe gli indugi e completa la rimonta infilando Vinales e tenendo la testa fino al traguardo. Con il classico finale thrilling: Bagnaia prende l'ultima curva lentissimo, Vinales si avvicina pericolosamente incalzato da Quartararo ma tutto resta invariato. A Pecco vittoria e nuovo leader in classifica mondiale, a più 18 da Martin. In quello che doveva essere un weekend di lotta e sofferenza, tutto si è trasformato con i colori del trionfo e della felicità.