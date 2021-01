Davide Brivio ha lasciato la Suzuki con cui ha appena vinto in MotoGP per passare in Formula 1 all'Alpine ma non sarà il nuovo CEO della squadra che prenderà il posto della Renault dal Mondiale 2021 come invece ci si attendeva. Il 57enne dirigente sportivo italiano fresco vincitore del titolo iridato piloti e squadre nella classe regina del Motomondiale passerà sì al Circus nella scuderia transalpina ma non sarà il "boss" della squadra corse, ruolo che tutti erano certi spettasse a lui, ma sarà "soltanto" il numero uno al muretto della Alpine F1. Il Gruppo Renault ha oggi infatti annunciato la nomina di Laurent Rossi a ceo del marchio Alpine, con effetto immediato, al posto di Cyril Abiteboul che lascia la compagnia francese.

Sarà dunque Laurent Rossi, già direttore del reparto strategy e business development della Renault, e non Davide Brivio ad assumere la responsabilità di Alpine Cars, del programma Formula 1 e di tutte le altre attività legate al motorsport riportando direttamente al Ceo di Groupe Renault Luca de Meo. Il 57enne brianzolo che ha lasciato la Suzuki proprio per la Alpine F1 dunque sembra destinato a prendere sì il posto dell’uscente Cyril Abiteboul ma solo per quanto riguarda le questioni legate alla pista e dovrà riportare al nuovo boss di Alpine Laurent Rossi e non direttamente al numero uno del Gruppo Renault.

Nei prossimi giorni, salvo ulteriori colpi di scena, è atteso l'annuncio che ufficializzerà dunque l'ingaggio di Davide Brivio da parte della Scuderia Alpine F1 che dunque passerà dall'essere il team principal della Suzuki in MotoGP a numero uno del muretto della scuderia francese in Formula 1 senza però assumere la direzione della squadra che sarà di competenza del nuovo CEO Laurent Rossi.