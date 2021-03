La Ferrari ha da poco alzato il velo sulla nuova SF21 con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al Mondiale 2021 di Formula 1. Oltre alle novità dal punto di vista aerodinamico e della livrea (per quelle motoristiche bisognerà invece attendere il debutto ufficiale in pista nei test prestagionali del Bahrain in programma dal 12 al 14 marzo), a colpire della nuova vettura del Cavallino è stato un particolare che ha destato molta curiosità e alzando anche qualche critica, vale a dire quel vistoso logo di colore verde fluorescente dello sponsor Mission Winnow (la piattaforma di ricerca di Philip Morris) che campeggia sulla parte alta del cofano motore che si estende sulla pinna della SF21.

Cos'è il logo verde sulla Ferrari 2021

Una scelta cromatica che esce fuori dagli schemi tradizionali del Cavallino che quest'anno nella livrea ha unito al classico rosso ‘Ferrari' quel rosso ‘pantone' che richiama il colore degli esordi in Formula 1 della scuderia fondata dal Drake e già visto nella passata stagione in occasione del GP del Mugello in onore dei 1000 GP nel Circus della squadra di Maranello. A "scandalizzare" i puristi è stato però quel logo del main sponsor Mission Winnow verde fluorescente (fino allo scorso anno era invece di colore nero) presente sul cofano della SF21, ossia le due lettere "M" e "W" iniziali di Mission Winnow.

Il colore verde fluo richiesto all'ultimo momento da Mission Winnow

Una svolta cromatica che ha colto di sorpresa tutti compresi i piloti che solo al momento della presentazione hanno potuto vedere quel logo verde che campeggia sulla monoposto. Il colore verde acceso è stato infatti una volontà dell'ultimo minuto dello sponsor principale del Cavallino che quindi si è trovato costretto a modificare le grafiche qualche giorno prima della presentazione ufficiale. A confermare ciò sono stati proprio Carlos Sainz e Charles Leclerc che, dopo aver alzato il velo, hanno così commentato i colori della nuova SF21: "Non ci aspettavamo il verde, lo abbiamo saputo circa una settimana fa. È stato un cambiamento dell'ultimo minuto. Devo dire che ci stiamo abituando, vedendolo sulla macchina".

Perché c'è quel logo verde sulla SF21

Perché Mission Winnow ha voluto questo cambiamento cromatico dell'ultimo minuto? Ha dare una risposta a ciò è lo spot lanciato per aumentare la visibilità dell’iniziativa del main sponsor Philip Morris che vanta un legame storico con il Cavallino (Mission Winnow infatti non pubblicizza prodotti legati al tabacco ma è una piattaforma di comunicazione non convenzionale creata da Philip Morris allo scopo di condividere esperienze nel campo della ricerca e creare un palcoscenico per un dialogo costruttivo): "Il verde è una possibilità, una grande tela piena di opportunità per collegare diverse realtà per rimpiazzare il predefinito con l’illimitato e per immaginare nuovi orizzonti. Per evolvere ed esplorare" recita difatti uno degli ultimi video promozionali di Mission Winnow.