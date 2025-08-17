Cosa si sono detti Valentino Rossi e Casey Stoner sulla griglia prima del GP d’Austria: “Devi scappare?”

Valentino Rossi e Casey Stoner si ritrovano sulla griglia del GP d’Austria: abbraccio, battute e la promessa di rivedersi presto. Ecco cosa si sono detti nell’incontro che riaccende i ricordi di una rivalità storica della MotoGP.

Un abbraccio, poche battute e la promessa di rivedersi presto. Valentino Rossi e Casey Stoner, storici rivali della MotoGP, hanno catalizzato l'attenzione sulla griglia del GP d'Austria 2025 al Red Bull Ring. Le telecamere hanno immortalato l'incontro, raro e significativo, tra due campioni che per anni hanno diviso la classe regina del Motomondiale.

"Sono molto, molto felice di vederti", ha detto Rossi. La risposta di Stoner non si è fatta attendere: "Devi scappare alla fine della gara?". Il Dottore lo ha rassicurato: "No. Sono qui. Hai un po' di tempo? Vieni nel mio box dopo la gara, ci sarò. Se vuoi venire a Misano possiamo organizzare". Un "ne parliamo dopo" e un pollice in su in segno di approvazione da parte del campione australiano hanno chiuso il colloquio che inevitabilmente ha attirato l'attenzione di tutti i media e gli appassionati negli istanti che precedevano la gara austriaca della MotoGP 2025 vinta poi dal dominatore del campionato Marc Marquez.

Dal Red Bull Ring a Misano: il possibile nuovo incontro

Il riferimento è al GP di San Marino, in programma a Misano dal 12 al 14 settembre, gara di casa per la VR46 Academy. Un'occasione che potrebbe riportare Stoner in Italia dopo la visita dello scorso anno al Ranch di Tavullia, quando le due leggende si erano già ritrovate in pista in un evento che aveva fatto sognare i tifosi.

A Sky Sport, il Dottore ha spiegato: "Ci siamo inseguiti per due giorni e adesso siamo riusciti a vederci, ma dopo facciamo due chiacchiere perché dobbiamo organizzare la seconda uscita a ranch".

Da acerrimi rivali ad amici ritrovati

Il rapporto tra Rossi e Stoner non è sempre stato così disteso. Memorabile la frase del 2011 a Jerez, "La tua ambizione supera il tuo talento", che sancì il punto più basso di una rivalità nata già nel 2007, esplosa nel 2008 e arrivata all'apice con il celebre sorpasso al Cavatappi di Laguna Seca.

Oggi però lo scenario è diverso. Il weekend austriaco li ha visti protagonisti anche fuori dalla pista: Stoner ha guidato una vecchia Repsol Honda nella parata delle leggende, mentre Rossi è stato protagonista di un fugace e teso scambio di sguardi con Marc Marquez, poi minimizzato dallo spagnolo.

Di nuovo insieme al Ranch?

L'incontro al Red Bull Ring ha dato nuovo slancio a una riconciliazione che sembrava impensabile fino a pochi anni fa. Già a novembre 2024, con la visita di Stoner al Ranch, era arrivata la prima svolta: "Sono cambiate tante cose tra me e Vale negli ultimi 12 anni, famiglia, amici, ma la passione per la moto sarà sempre la stessa", aveva scritto l'australiano sui social.

Ora, dopo il dialogo austriaco, la possibilità di rivedere Valentino Rossi e Casey Stoner insieme al ranch di Tavullia appare concreta. E i tifosi sognano di nuovo due icone della MotoGP fianco a fianco, non più da avversari, ma da amici.