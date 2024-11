Valentino Rossi riceve un ospite inaspettato al Ranch, è Casey Stoner: sembrava davvero impossibile Al Ranch di Tavullia è accaduto ciò che sembrava impossibile: Valentino Rossi ospita il suo vecchio rivale Casey Stoner. Le due leggende della MotoGP insieme da buoni amici prima in pista e poi a tavola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ciò che sembrava impossibile è divenuto realtà: le due leggende della MotoGP Valentino Rossi e Casey Stoner di nuovo in pista insieme. Non più da rivali, ma da vecchi amici. Con addirittura l'australiano ospite, del tutto inaspettato, al Ranch di Tavullia del Dottore.

Per diversi anni infatti la rivalità tra Casey Stoner e Valentino Rossi ha caratterizzato la classe regina del Motomondiale e tra i due non sembrava scorrere buon sangue nemmeno dopo che il classe '85 di Southport aveva concluso anzitempo la sua carriera. Tutto aveva avuto inizio nel 2007 quando l'australiano vinse il titolo con la Ducati e si sentì sminuito dai commenti del Dottore riguardo alla superiorità delle gomme Bridgestone (utilizzate dall'australiano) rispetto a quelle Michelin (usate invece dall'italiano), con il duello che si inasprì parecchio nel 2008 e che ebbe il suo culmine a Laguna Seca con il controverso sorpasso al ‘Cavatappi' che entrò di diritto nella storia dello sport. Una sconfitta mai digerita da Stoner che acuì quella rivalità che tra disaccordi, critiche velenose e vendette andò avanti fino al ritiro dall'attività di quest'ultimo avvenuto a fine 2012.

Anche dopo il ritiro i due, seppur stimandosi vicendevolmente come piloti, non hanno mai dato l'impressione di essersi riconciliati. Da qui la sorpresa nel vedere che in realtà il rapporto tra i due ultimamente è migliorato parecchio tanto che addirittura lo scorso fine settimana Casey Stoner, in Italia per partecipare all'EICMA (l'esposizione internazionale delle due ruote più importante al mondo) tenutasi a Milano, è stato poi ospite al Ranch di Tavullia, la pista ‘sterrata' che Valentino Rossi ha nella città in cui è cresciuto e dove continua a guidare la sua moto sfidandosi con gli amici e con i suoi allievi.

La storia pubblicata sul proprio profilo Instagram da Marco Bezzecchi (in foto con Casey Stoner e Valentino Rossi al Ranch di Tavullia)

Un'occasione unica che ha visto entrambe le leggende della MotoGP scendere di nuovo insieme in pista, insieme ai piloti dell'Academy VR46, e poi anche passare la serata insieme a tavola. A rivelarlo è stato lo stesso Casey Stoner che, in un post sul suo profilo Instagram, ha svelato i retroscena della sorprendente visita al Ranch del suo storico rivale Valentino Rossi: "Sono cambiate tante cose tra me e Vale negli ultimi 12 anni, famiglia, amici, ma la passione per la moto sarà sempre la stessa. Grazie per l'opportunità di condividere ancora una volta la pista con voi!" ha difatti scritto l'australiano pubblicando un video con alcuni dei momenti più iconici di quello che è senza dubbio un evento storico per il motociclismo. Un evento che tutti speravano un giorno di poter vedere ma che sembrava del tutto impossibile.