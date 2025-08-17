MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Austria: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per GP Austria: si riparte dalla vittoria di Marc Marquez a Brno. Gara in programma oggi alle 14:00: Bezzecchi in pole su Aprilia, Bagnaia partirà quarto in griglia dopo il disastro nella Sprint del sabato, vinta da Marc Marquez. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 17. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara MotoGP di oggi a Spielberg
Prima fila: Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – Alex Márquez (BK8 Gresini Ducati) – Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)
Seconda fila: Marc Márquez (Ducati Lenovo) – Enea Bastianini (KTM Tech3) – Fermín Aldeguer (Gresini Ducati)
Terza fila: Pedro Acosta (KTM) – Franco Morbidelli (Ducati) – Raúl Fernández (Aprilia)
Quarta fila: Joan Mir (Honda) – Brad Binder (KTM) – Johann Zarco (Honda)
Quinta fila: Luca Marini (Honda) – Jorge Martín (Aprilia) – Fabio Quartararo (Yamaha)
Sesta fila: Fabio Di Giannantonio (Ducati) – Alex Rins (Yamaha) – Miguel Oliveira (Yamaha)
Settima fila: Jack Miller (Yamaha) – Ai Ogura (Aprilia) – Maverick Viñales (Aprilia)
I tempi delle qualifiche: i verdetti per la pole
Sabato marco Bezzecchi ha spinto al limite la sua Aprilia nelle qualifiche del GP d'Austria, stampando a sorpresa la pole position col tempo di 1:28.060. Alle sue spalle di soli 16 millesimi Alex Marquez su Ducati Gresini, poi Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale, staccato di 142 millesimi.
Ecco l'elenco completo dei distacchi in qualifica nel GP d'Austria nel Q2:
Marco Bezzecchi (Aprilia) – 1:28.060
Alex Márquez (Ducati) – +0.016
Francesco Bagnaia (Ducati) – +0.142
Marc Márquez (Ducati) – +0.160
Enea Bastianini (KTM) – +0.176
Fermín Aldeguer (Ducati) – +0.242
Pedro Acosta (KTM) – +0.356
Franco Morbidelli (Ducati) – +0.379
Raúl Fernández (Aprilia) – +0.488
Joan Mir (Honda) – +0.611
Brad Binder (KTM) – +0.701
Johann Zarco (Honda) – +0.727
Il programma di oggi della MotoGP: gli orari delle gare di Moto2 e Moto3
Ad aprire il programma di oggi del GP d'Austria del Motomondiale 2025 sul circuito di Spielberg sarà il warm up della MotoGP che inizierà alle 09:45 e offrirà ai piloti 10 minuti di tempo per trovare il giusto setup in vista della gara che andrà in scena nel primo pomeriggio. A precedere la corsa della classe regina sulla pista del Red Bull Ring ci saranno le gare della Moto3 (partenza alle ore 11) e della Moto2 (alle ore 12:15).
Le caratteristiche del Red Bull Ring per il GP Austria
Ad ospitare la gara di oggi della MotoGP sarà il circuito del Red Bull Ring di Spielberg. Sarà questo dunque il teatro del GP d'Austria: un tracciato lungo 4,3 chilometri e caratterizzato da ben dieci curve, di cui tre a sinistra e sette a destra. La larghezza della pista è di 13 metri, mentre il rettilineo più lungo misura 626 metri.
Come spiegano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti di tutte le squadre di MotoGP, si tratta di un layout molto impegnativo per i freni che ad ogni giro sono utilizzati per quasi 29 secondi, equivalenti ad un terzo del tempo di percorrenza medio di un'intera tornata. La curva più dura del Red Bull Ring per l'impianto frenante è la Curva 4 dove le MotoGP passano da 301 km/h a 81 km/h in 5,2 secondi in cui percorrono 246 metri.
Il GP d'Austria dello scorso anno è stato vinto da Francesco Bagnaia davanti a Jorge Martin ed Enea Bastianini, e al piemontese della Ducati appartiene anche il record del giro più veloce in gara sul Red Bull Ring: il 28enne di Chivasso infatti in una delle 28 tornate della corsa della passata stagione ha fermato il cronometro sull'1:29.519.
MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi
Sarà Marco Bezzecchi su Aprilia a scattare dalla pole oggi nel GP d'Austria di MotoGP: dietro di lui Alex Marquez e Pecco Bagnaia, mentre Marc Marquez è quarto in griglia, penalizzato da una caduta nel finale delle qualifiche.
Ecco la griglia di partenza completa del GP d'Austria:
Prima fila: Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – Alex Márquez (BK8 Gresini Ducati) – Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)
Seconda fila: Marc Márquez (Ducati Lenovo) – Enea Bastianini (KTM Tech3) – Fermín Aldeguer (Gresini Ducati)
Terza fila: Pedro Acosta (KTM) – Franco Morbidelli (Ducati) – Raúl Fernández (Aprilia)
Quarta fila: Joan Mir (Honda) – Brad Binder (KTM) – Johann Zarco (Honda)
Quinta fila: Luca Marini (Honda) – Jorge Martín (Aprilia) – Fabio Quartararo (Yamaha)
Sesta fila: Fabio Di Giannantonio (Ducati) – Alex Rins (Yamaha) – Miguel Oliveira (Yamaha)
Settima fila: Jack Miller (Yamaha) – Ai Ogura (Aprilia) – Maverick Viñales (Aprilia)
Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming
Oggi sul circuito di Spielberg va in scena la tredicesima gara del Mondiale della MotoGP 2025. La corsa della classe regina del GP d'Austria che scatta alle ore 14 sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.
La corsa della MotoGP di oggi si può vedere in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara sul circuito di Spielberg è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', anche su NOW.
Differenti invece gli orari TV per vedere gratis in chiaro il GP d'Austria: la gara della MotoGP in programma oggi è difatti trasmessa in differita rispetto alla diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 17:00 con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Allo steso orario disponibile anche per la visione in streaming gratis sul sito di TV8.
MotoGP, oggi il GP Austria: orari TV8 e Sky della diretta
Oggi sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg va in scena la tredicesima gara del Mondiale della MotoGP 2025. La corsa della classe regina del GP d'Austria sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8.
L'orario della partenza della gara di oggi della MotoGP è fissato alle ore 14:00. Questa dunque l'ora esatta in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato austriaco, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del tredicesimo gran premio stagionale. Prima ci saranno le gare della Moto3 (alle 11) e della Moto2 (alle 12:15).
La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi a Spielberg si può vedere anche in chiaro su TV8 e in streaming su tv8.it ma in differita a partire dalle ore 17.