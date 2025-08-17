MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Austria: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La mappa del circuito del Red Bull Ring di Spielberg su cui oggi si corre la gara del GP d’Austria della MotoGP 2025.

Ad ospitare la gara di oggi della MotoGP sarà il circuito del Red Bull Ring di Spielberg. Sarà questo dunque il teatro del GP d'Austria: un tracciato lungo 4,3 chilometri e caratterizzato da ben dieci curve, di cui tre a sinistra e sette a destra. La larghezza della pista è di 13 metri, mentre il rettilineo più lungo misura 626 metri.

Come spiegano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti di tutte le squadre di MotoGP, si tratta di un layout molto impegnativo per i freni che ad ogni giro sono utilizzati per quasi 29 secondi, equivalenti ad un terzo del tempo di percorrenza medio di un'intera tornata. La curva più dura del Red Bull Ring per l'impianto frenante è la Curva 4 dove le MotoGP passano da 301 km/h a 81 km/h in 5,2 secondi in cui percorrono 246 metri.

Il GP d'Austria dello scorso anno è stato vinto da Francesco Bagnaia davanti a Jorge Martin ed Enea Bastianini, e al piemontese della Ducati appartiene anche il record del giro più veloce in gara sul Red Bull Ring: il 28enne di Chivasso infatti in una delle 28 tornate della corsa della passata stagione ha fermato il cronometro sull'1:29.519.