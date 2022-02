Cosa abbiamo capito della nuova Ferrari F1 2022: innovazione e azzardo per tornare a vincere Una prima analisi tecnica della nuova monoposto della Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2022: dal muso alle sospensioni fino alle pance ecco le principali novità della F1-75 di Leclerc e Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

La grande attesa per vedere la nuova monoposto messa a punto dalla Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2022 è ormai terminata. La scuderia del Cavallino ha infatti svelato la F1-75 con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz correranno nel prossimo campionato con l'obiettivo di tornare a vincere. Si tratta di una macchina che, oltre gli evidenti cambiamenti estetici che riguardano livrea, colori e forme, appare del tutto rivoluzionata rispetto al passato con diverse soluzioni innovative dal punto di vista aerodinamico.

La nuova creatura su cui per quasi due anni si è lavorato in quel di Maranello e presentata ad una settimana dal test prestagionale di Barcellona appare infatti quella che più si discosta dal modello base presentato dalla FIA in vista della rivoluzione tecnica che prenderà il via da questo 2022 con il ritorno delle monoposto ad effetto suolo e l'introduzione degli pneumatici da 18″. Facendo una prima analisi tecnica della nuova Ferrari infatti risulta immediatamente evidente come gli ingegneri della rossa abbiano studiato delle soluzioni per nulla scontate per quanto riguarda l'aspetto aerodinamico presentando delle importanti novità soprattutto per quel che concerne il musetto, i triangoli delle sospensioni sia anteriori che posteriori e le pance.

Partiamo con il muso della nuova Ferrari 2022 che sembra rappresentare la più grande novità rispetto alle altre vetture di Formula 1 fin qui presentate. La parte anteriore della F1-75 infatti presenta delle forme assolutamente inedite in confronto alle monoposto avversarie viste finora. Il musetto difatti è più allungato e, contrariamente alla soluzione tradizionale, unisce tutte e quattro le sezioni dell'ala frontale. Il muso inoltre presenta una parte terminale a punta e va quasi a sfiorare l'asfalto (quindi anziché alzare la parte centrale dell'ala anteriore a Maranello si è deciso di fare l'opposto). Lo scopo, evidente, di queste scelte è quello di ridurre il blocco aerodinamico dato dal muso stesso e favorire il tragitto del flusso d'aria verso il fondo della vettura.

Per quanto riguarda le sospensioni non vi sono delle grosse novità per quel che riguarda l'assetto: anche per la F1-75 infatti si è optato per uno schema push-rod all'anteriore e pull-rod al posteriore. La grande innovazione riguarda piuttosto i triangoli sospensivi molto ravvicinati tra loro e con il tirante dello sterzo abbassato rispetto al wishbone superiore per migliorare il flusso d'aria in ingresso alle pance, mentre al posteriore il tirante (che sembra quello della Red Bull di Verstappen della passata stagione) passa esternamente al braccetto del triangolo inferiore andando quindi ad inserirsi nel telaio della vettura in una zona molto più avanzata rispetto al passato (la stessa soluzione l'ha proposta anche Alpha Tauri).

L'altra grande novità della nuova monoposto Ferrari è la forma inedita delle pance laterali molto allungate verso l'esterno che appaiono piuttosto squadrate nella parte iniziale, con una struttura alta e appiattita e che presentano una canale scavato nella parte centrale che serve probabilmente a guidare il flusso d'aria verso la zona posteriore della vettura. Nella parte alta delle pance della F1-75 sono presenti delle branchie che serviranno a smaltire il calore in uscita dai radiatori ed energizzare il fluido. Nella parte finale (dopo la zona "Coca-Cola") le pance hanno invece un aspetto restringente.

Per quanto riguarda le altre componenti della nuova Ferrari F1 2022 non sembrano esserci particolari innovazioni che si discostano così tanto dal modello base della FIA ma non è detto che prima del debutto in pista, che avverrà nel test pre-stagionale in programma sul circuito di Barcellona dal 23 al 25 febbraio, non vi siano ulteriori aggiornamenti ad una vettura che comunque ad oggi appare la più rivoluzionaria tra quelle presentate fin qui dalle avversarie con cui dovrà vedersela nel Mondiale di Formula 1 2022. A dire se l'azzardo della scuderia di Maranello si rivelerà vincente o deludente sarà solo la pista.