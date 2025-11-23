Clamorosa squalifica delle McLaren, stravolta la classifica del GP Las Vegas e del Mondiale F1 dopo la gara

La FIA squalifica Norris e Piastri per eccessiva usura del plank: cancellati i loro punti del GP di Las Vegas. Cambia tutto nella lotta al Mondiale F1 2025 con Verstappen e Piastri ora a -24 dal leader McLaren. Sul podio sale anche Kimi Antonelli, avanzano Ferrari e Haas.

Un colpo di scena destinato a pesare sull'intero finale di stagione del Mondiale della Formula 1 2025. Diverse ore dopo la fine della gara vinta da Max Verstappen, le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sono state squalificate dal GP di Las Vegas per l'eccessiva usura del plank, la tavola montata sotto al fondo che certifica l'altezza minima della monoposto. I controlli post-gara dei Commissari FIA hanno rilevato uno spessore inferiore ai 9 mm previsti dal regolamento tecnico, decretando l'esclusione di entrambe le vetture dalla classifica.

Una decisione che ribalta completamente la graduatoria della gara e soprattutto la corsa al titolo. Norris, che con il 2° posto aveva virtualmente messo le mani sul campionato, esce ora da Las Vegas con zero punti, stesso destino per Piastri che aveva chiuso 4°. La penalità riapre violentemente il Mondiale: il britannico resta al comando ma con un margine crollato a soli 24 punti su Max Verstappen e sul compagno Piastri, entrambi ora secondi pari merito.

La sentenza dei Commissari FIA sulla squalifica di Oscar Piastri dal GP di Las Vegas della Formula 1 2025

L'irregolarità è stata confermata dopo le verifiche condotte direttamente dal delegato tecnico FIA Jo Bauer e dal responsabile monoposto Nicholas Tombazis, entrato nel box McLaren per controlli aggiuntivi. Nel documento ufficiale si legge che "lo spessore rilevato è risultato inferiore a 9 mm su entrambe le vetture", chiudendo di fatto ogni appello da parte del team di Woking.

Il verdetto impatta in modo pesante sul risultato del GP. Alle spalle del vincitore Verstappen salgono così le due Mercedes di George Russell e un sontuoso Kimi Antonelli, che trasforma la sua rimonta da 17° a 5° in un prestigioso podio. Balzo avanti anche per le Ferrari: Charles Leclerc sale 4°, Lewis Hamilton 8°. Guadagnano posizioni pure Sainz, Hadjar e Hulkenberg, mentre la Haas entra in top-10 con Ocon e Bearman che raccolgono punti preziosi.

La squalifica delle McLaren riscrive dunque le ultime due gare del Mondiale, con il GP del Qatar, dove è prevista anche la Sprint Race, che diventa una sfida a tre sull'orlo dell'equilibrio. Per Norris il titolo non è più una formalità. Per Verstappen e Piastri, la rimonta è tornata possibile.

La sentenza dei Commissari FIA sulla squalifica di Lando Norris dal GP di Las Vegas della Formula 1 2025

Ordine d'arrivo del GP di Las Vegas 2025 (dopo le squalifiche)

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (RB) Nico Hulkenberg (Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (RB) Franco Colapinto (Alpine)

Ritirati: Albon, Bortoleto, Stroll

Squalificati: Norris, Piastri (McLaren)

Classifica piloti F1 2025 dopo la squalifica delle McLaren

Lando Norris – 390 Oscar Piastri – 366 Max Verstappen – 366 George Russell – 294 Charles Leclerc – 226 Lewis Hamilton – 152 Kimi Antonelli – 137 Alexander Albon – 73 Isack Hadjar – 51 Nico Hulkenberg – 49 Carlos Sainz – 48 Oliver Bearman – 41 Fernando Alonso – 40 Liam Lawson – 36 Lance Stroll – 32 Esteban Ocon – 32 Yuki Tsunoda – 28 Pierre Gasly – 22 Gabriel Bortoleto – 19 Franco Colapinto – 0

Classifica costruttori F1 2025 aggiornata dopo la squalifica di Norris e Piastri