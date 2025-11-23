Verstappen domina a Las Vegas, Norris 2° con vista sul titolo: Antonelli show, Ferrari rimonta a metà

Dopo il semaforo verde del GP di Las Vegas la gara si decide subito. Dalla pole Lando Norris prova a chiudere Max Verstappen verso il muro, ma finisce lungo in Curva 1 e consegna all'olandese la testa della corsa. Da lì in poi il pilota Red Bull mette in scena l'ennesima domination: ritmo imprendibile, gestione perfetta delle gomme e sigillo finale con il giro più veloce all'ultimo passaggio. Per lui è la sesta vittoria stagionale e la numero 69 in carriera, abbastanza per restare agganciato alla corsa al titolo.

Alle sue spalle la prima parte di gara è nelle mani di George Russell, bravo a sfruttare l'errore di Norris per mettersi 2°. Dopo i pit stop però emerge la McLaren del leader del Mondiale: Norris passa in pista la Mercedes, si assesta in seconda posizione e da lì amministra, pur con qualche pensiero sui consumi, fino alla bandiera a scacchi. Un secondo posto pesantissimo in chiave iridata: con i 408 punti raccolti finora, l'inglese allunga su Oscar Piastri (ora a 378) e su Verstappen (366) e andrà in Qatar con il primo vero match point per il suo primo titolo mondiale.

Antonelli incanta, Ferrari a metà: la rimonta c'è ma non basta

Dietro al podio si accende lo show di Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota Mercedes azzarda una strategia aggressiva: parte con gomma soft, va subito ai box per montare le hard e prova ad arrivare fino in fondo. In pista costruisce una rimonta solida, fatta di sorpassi e ritmo costante, fino a chiudere 4° sul traguardo. Una lieve partenza anticipata gli costa però 5 secondi di penalità che lo retrocedono in quinta posizione dietro alla McLaren di Piastri. Resta comunque una prestazione che conferma l'italiano tra i protagonisti del futuro immediato della F1 2025.

Serata di luci e ombre per la Ferrari. Charles Leclerc rimonta fino al 6° posto, penalizzato da un cambio gomme non perfetto che gli nega la possibilità di lottare con Antonelli e Piastri nel finale. Ancora più in salita la gara di Lewis Hamilton, costretto a partire ultimo: sfrutta il caos del via, si fa largo nel gruppo e chiude decimo, portando a casa un solo punto iridato.

L'ordine d'arrivo dice dunque Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Antonelli, Leclerc, Sainz, Hadjar, Hulkenberg, Hamilton. In classifica piloti comanda Norris davanti a Piastri e Verstappen, con la McLaren che resta saldamente in vetta anche tra i costruttori. Ma il dominio di Las Vegas rilancia il campione del mondo e tiene aperto il Mondiale fino al penultimo round di Losail.

Ordine d'arrivo del GP di Las Vegas della Formula 1 2025

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) + 20″741 George Russell (Mercedes) + 23″546 Oscar Piastri (McLaren) + 27″650 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) + 30″488 Charles Leclerc (Ferrari) + 30″678 Carlos Sainz (Williams) + 34″924 Isack Hadjar (RB) + 45″257 Nico Hulkenberg (Sauber) + 51″134 Lewis Hamilton (Ferrari) + 59″369 Esteban Ocon (Haas) + 1'00″635 Oliver Bearman (Haas) + 1'10″549 Fernando Alonso (Aston Martin) + 1'25″308 Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1'26″974 Pierre Gasly (Alpine) + 1'31″702 Liam Lawson (RB) + 1 giro Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro Alexander Albon (Williams) ritiro Gabriel Bortoleto (Sauber) ritiro Lance Stroll (Aston Martin) ritiro

Classifica costruttori F1 2025 dopo il GP di Las Vegas

McLaren – 786 punti Mercedes – 423 Red Bull – 391 Ferrari – 371 Williams – 117 Racing Bulls – 86 Aston Martin – 72 Haas – 70 Sauber – 64 Alpine – 22

Classifica piloti Formula 1 2025 a due GP dalla fine