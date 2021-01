Per la prima volta Charles Leclerc e il suo nuovo compagno di squadra in Ferrari Carlos Sainz si sono ritrovati insieme a Fiorano durante la cinque giorni di test attualmente in corso sul circuito di proprietà del Cavallino. Il monegasco ha girato a bordo della SF71-H per tutta la giornata di ieri mettendo a referto oltre 100 giri a bordo della Rossa con cui Vettel conquistò cinque vittorie nel Mondiale di Formula 1 2018. Oggi invece ha lasciato il volante allo spagnolo che ha fatto così il suo debutto assoluto su una Ferrari da F1 senza però dare alcun consiglio al nuovo compagno di squadra. A rivelarlo lo stesso 23enne di Montecarlo in un'intervista diffusa tramite i canali social dalla stessa scuderia di Maranello.

Alla domanda "Carlos ti ha chiesto qualche consiglio prima di fare il suo debutto su una Ferrari?" Charles Leclerc ha infatti risposto: "No, veramente se è arrivato fino a qui credo che non ha bisogno di consigli. Sicuramente conosco un po' di più il team, ma resterò solo qua a guardarlo e gli dico ‘in bocca al lupo‘".

Sembra dunque che Charles Leclerc abbia messo subito in chiaro quale sarà il suo approccio con il nuovo compagno di squadra: rispetto e amicizia fuori dalla pista, ma una volta indossato il casco e calatosi nell'abitacolo lo spagnolo sarà il primo avversario da battere anche alla luce del fatti che come ha detto il team principal Mattia Binotto tra i due non ci saranno gerarchie prestabilite (almeno ad inizio stagione) e dunque toccherà a loro in pista guadagnarsi il posto da primo pilota del Cavallino nel prossimo Mondiale di Formula 1. Se queste sono le premesse di certo ci sarà da divertirsi.