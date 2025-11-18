Formula 1
video suggerito
video suggerito

C’è di nuovo Hakkinen in McLaren: Ella, la figlia di Mika, entra nel team di Woking a soli 14 anni

McLaren inserisce Ella Häkkinen nel suo Driver Development Programme: a 14 anni è la più giovane di sempre. Il cognome Hakkinen torna a Woking dopo Mika.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

McLaren riporta in casa un cognome che ha segnato la sua storia. A soli 14 anni, Ella Häkkinen entra ufficialmente nel Driver Development Programme, diventando la più giovane pilota mai selezionata dal team. Un passaggio simbolico che lega di nuovo la scuderia di Woking ai successi di Mika Häkkinen, due volte campione del mondo con la McLaren nel 1998 e 1999.

La giovane finlandese arriva dopo essersi messa in mostra nel karting internazionale, dove nel 2024 ha conquistato la vittoria nella Champions of the Future Academy a Cremona e diversi podi in Europa. Risultati che hanno convinto la scuderia a inserirla in un percorso strutturato che comprende anche test con le monoposto in vista della stagione 2027, primo passo verso l'ingresso nella F1 Academy.

Accanto a lei entreranno nel programma anche le britanniche Ella Lloyd ed Ella Stevens, entrambe già attive nel panorama femminile del motorsport. Le tre piloti rappresenteranno la McLaren nelle attività sportive e di sviluppo collegate alla serie tutta al femminile che negli ultimi anni ha accelerato l'ingresso delle donne nelle categorie propedeutiche.

Leggi anche
La McLaren F1 ingaggia un pilota italiano: chi è Matteo De Palo, allievo di Fisichella e amico di Kimi Antonelli
Immagine

A sostenere Ella c'è anche il padre, che vede nella figlia un potenziale importante: "Ella è una pilota di grande talento. Non lo dico solo perché sono suo padre, ma in base alle mie osservazioni da professionista", ha dichiarato Mika Häkkinen. Anche il CEO di McLaren Racing, Zak Brown, ha sottolineato il valore dell'operazione: "Avere tre giovani piloti di talento nel nostro Driver Development Programme è davvero entusiasmante. Sono ansioso di vederle in pista".

Immagine

Per McLaren l'ingresso di Ella non è soltanto un investimento sul talento, ma un segnale di continuità: il team che ha accompagnato la crescita di un campione come Mika sceglie oggi di sostenere la nuova generazione del cognome Häkkinen, puntando su una giovane pilota che incarna il futuro del motorsport femminile. Un percorso che parte dal karting e guarda alle monoposto, con l'obiettivo di trasformare l'eredità familiare in un nuovo capitolo della storia di Woking.

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Italia
L'Italia perdendo con la Norvegia si è messa nei guai pure se si qualifica per i Mondiali
Le possibili avversarie dell’Italia ai playoff per i Mondiali: come funzionano gli spareggi
Il Ct della Norvegia: "Ho chiesto scusa a Gattuso e Buffon per quelle scene selvagge. Hanno capito"
Haaland svela cosa gli ha fatto Mancini: "Mi toccava il sedere... gli ho detto grazie". E ha reagito
Il gesto di Dimarco nel momento in cui l'Italia ha davvero pensato di poter fare 9 gol alla Norvegia
Lele Adani riapre il dissing con Fabio Caressa: "Non infierirò. Qualcuno lo ha imparato solo sei mesi fa…"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views