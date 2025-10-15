Chi è Ella Hakkinen, la figlia dell’ex campione finlandese che a 14 anni punta già alla Formula 1

Ella Hakkinen è la figlia 14enne di Mika, ex pilota e campione di Formula 1, che si sta facendo conoscere dal grande pubblico per le sue enormi potenzialità nel mondo delle corse. Ella punta già a un posto in Formula 1 in futuro.

Mika Hakkinen diede il suo addio alla Formula 1 nel 2001 dopo essere diventato due volte campione del mondo nel 1998 e nel 1999. L'ex pilota finlandese è padre di Ella (14 anni) e Daniel (11). I suoi due figli che nonostante la giovane età sono già concentrati a percorrere le orme del padre nel mondo dell'automobilismo sportivo, soprattutto Ella, che si sta già facendo notare in diverse corse automobilistiche. Lo ha spiegato lo stesso Hakkinen nel corso di un'intervista rilasciata a al giornale finlandese ‘Ilta Sanomat' sottolineando che il percorso preso è piuttosto serio e non trascura alcun dettaglio.

Dire che faranno meglio del padre è un azzardo, eguagliarlo pure, ma per il momento la strada presa è quella giusta per cercare di conquistare lo stesso successo di papà Mika. Hakkinen dal canto suo sta facendo di tutto per fornire ad Ella tutti i mezzi a sua disposizione: "Posso dire che i miei figli si allenano allo stesso livello di Lewis Hamilton come piloti di F1 sotto la guida di Hintsa Performance e nulla viene tralasciato". Di fatto ha assunto un personal trainer a tempo pieno lei che in queste ultime settimane ha raggiunto un risultato a dir poco incredibile per avere solo 14 anni.

Ella Hakkinen è nata nel 2010 e sta mostrando un'ottima attitudine al mondo dell'automobilismo sportivo. Attualmente impegnata nelle competizioni di kart nella categoria Champions of the Future, Ella si sta facendo conoscere dal grande pubblico. Si allena con Hintsa Performance, ovvero un team specializzato che da oltre 30 anni aiuta atleti d'élite, dirigenti di alto livello e organizzazioni globali a raggiungere prestazioni elevate e sostenibili. Hakkinen sembra puntare molto su sua figlia Ella la quale guida i kart nella categoria senior, dove i piloti più anziani sono impegnati da diversi anni e hanno un'età compresa tra i 17 e i 18 anni.

"In Slovacchia, Ella ha conquistato la pole position ed è arrivata seconda in finale. È stato un risultato davvero fantastico. La direzione è assolutamente giusta – ha spiegato Hakkinen nel corso dell'intervista -. La motivazione della ragazza è enorme, vuole diventare una pilota da corsa, è una veramente tosta".

Mika Häkkinen sembra molto fiducioso delle capacità della figlia: "Ella è una pilota di grande talento. Non lo dico solo da padre, ma in base alle mie osservazioni da ex pilota di alto livello". L'ex pilota finlandese aggiunge: "Entro il 2030, una pilota donna raggiungerà i massimi livelli, che si tratti di Ella o di qualcun altro. Prima o poi, qualche team sceglierà sicuramente una ragazza come pilota".

La sua breve carriera sembra essere già abbastanza interessante. Ella infatti, come mostra spesso sui propri profili social, è totalmente concentrata sul mondo dei motori. Ha scoperto la sua passione per le corse all’età di 11 anni quando ha iniziato a praticare proprio il karting. In pochissimi anni ha ottenuto già risultati importanti come la recente pole position in Slovacchia e il successo nella sua prima gara internazionale che si è corsa a Cremona all’inizio del 2024.