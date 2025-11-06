Carlos Sainz assente a Interlagos per l’apertura del GP F1, preoccupazione nel paddock: “Sta male”

Giornata movimentata a Interlagos per l'apertura del Gran Premio del Brasile 2025. La notizia dell'assenza di Carlos Sainz ha scosso il paddock di San Paolo: lo spagnolo della Williams non ha preso parte alla tradizionale giornata dedicata ai media a causa di un problema fisico.

È stato il team britannico a comunicarlo con una nota ufficiale diffusa in mattinata: "Purtroppo Carlos non sta bene e non potrà essere in pista oggi, quindi tutti gli spazi obbligatori per i media saranno cancellati. Ci scusiamo per il disagio".

Sainz costretto a saltare il media-day di Interlagos per un malessere

Nessun dettaglio aggiuntivo sulle condizioni del pilota, ma la scelta di farlo riposare è stata presa per consentirgli di recuperare in vista di un weekend particolarmente intenso. A Interlagos si corre infatti un GP sprint, con un solo turno di prove libere prima delle qualifiche del venerdì: saltare la giornata di giovedì è un rischio, ma evitare peggioramenti è la priorità per la squadra di Grove.

Le condizioni del pilota e i possibili scenari per il weekend

Secondo fonti interne, la situazione è sotto controllo e non ci sarebbero segnali di allarme immediato. Sainz si trova in hotel, dove sta seguendo le indicazioni del team medico per rimettersi in forma in tempo per la prima sessione di prove. Tuttavia, la memoria del precedente del GP dell'Arabia Saudita 2024, quando fu costretto a fermarsi per un'appendicite, tiene alta l'attenzione all'interno del paddock.

In caso di peggioramento, la Williams potrebbe valutare un sostituto tra Luke Browning, già protagonista in alcune FP1 di questa stagione, o il veterano Valtteri Bottas, legato al programma Mercedes. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali e la squadra resta ottimista sul recupero del pilota spagnolo.

Weekend cruciale per la Williams

Il malessere arriva in un momento delicato per Sainz, che nelle ultime gare aveva mostrato segnali di crescita dopo un inizio difficile con la FW47. Con due podi conquistati tra Austin e Baku, lo spagnolo aveva superato il compagno di squadra Alex Albon nella classifica interna, portandosi all'undicesimo posto nel mondiale con 38 punti.

Per la Williams, quinta tra i costruttori, l'obiettivo è consolidare la posizione e chiudere la stagione in crescita. Per questo la presenza di Sainz nel weekend di San Paolo sarà fondamentale: il circuito di Interlagos, con il suo meteo imprevedibile e il formato compresso dello sprint, non ammette errori né assenze.

Il team resta fiducioso, ma nel paddock c'è una certa preoccupazione per le condizioni del madrileno. Tutto dipenderà da come reagirà nelle prossime ore: l'obiettivo è chiaro, recuperare al 100% per tornare in pista già venerdì e affrontare al meglio uno dei weekend più complessi della stagione.