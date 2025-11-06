Formula 1, GP Brasile: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Gli orari del GP del Brasile della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, Sprint Race e gara della F1 sul circuito di Interlagos.

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista per il ventunesimo gran premio del Mondiale 2025 facendo tappa a San Paolo: da venerdì 7 a domenica 9 novembre sul circuito di Interlagos si disputa infatti il GP del Brasile.

Il programma del round brasiliano della F1 2025 non è quello consueto perché in questo gran premio, per la quinta volta in stagione, va in scena il format del weekend con Sprint Race: si inizia venerdì con la prima e unica sessione di prove libere (FP1) e la qualifica per la gara sprint che si disputerà poi al sabato prima delle qualifiche tradizionali che stabiliranno invece la griglia di partenza della gara lunga da 71 giri della domenica che assegna il bottino più corposo di punti validi per le classifiche iridate.

A causa del fuso orario, gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato di Interlagos non saranno quelli canonici. L'intero programma del Gran Premio del Brasile è trasmesso in diretta TV su Sky mentre gratis in chiaro su TV8 in diretta si possono vedere soltanto la Sprint Race e le Qualifiche tradizionali, mentre Qualifica Sprint e Gara sono invece trasmesse in differita

A catturare l'attenzione fin dalle prime battute del weekend sul circuito di San Paolo saranno certamente il nuovo leader del mondiale Lando Norris, il suo compagno di squadra Oscar Piastri e Max Verstappen, cioè i tre piloti che in queste ultime gare si giocheranno il titolo iridato. Sarà interessante vedere fin da subito come McLaren e Red Bull si adatteranno al tracciato di Interlagos e capire quali potranno essere i valori in campo nel corso del weekend che mette in palio tanti punti tra Sprint Race e Gara. Dopo le discrete prestazioni offerte dalla Ferrari nelle ultime due uscite, ad Austin prima e in Messico poi, i riflettori saranno inevitabilmente puntati anche sulle SF-25 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton (con quest'ultimo che, nel Paese del suo idolo Ayrton Senna, va ancora a caccia del suo primo podio da alfiere della scuderia di Maranello). Da capire se la squadra del Cavallino Rampante deciderà di smarcare una nuova power unit, costringendo i suoi piloti a partire con una pesante penalità in griglia, oppure se si tenterà l'azzardo provando ad arrivare in fondo al campionato con la rotazione delle unità già utilizzate fin qui in stagione. Stesso discorso vale per George Russell e Kimi Antonelli, alfieri della Mercedes impegnata nella lotta con Ferrari per quel che riguarda il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Brasile ad Interlagos

Venerdì 7 novembre

15.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

19.30: Qualifiche Sprint (Sky Sport F1)

15.00: Sprint Race (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

19.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

18.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP BRASILE F1 SU TV8

Sabato 8 novembre

13.00: differita Qualifiche Sprint (TV8 e tv8.it)

15.00: diretta Sprint Race (TV8 e tv8.it)

19:00: diretta Qualifiche (TV8 e tv8.it)

21.30: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Brasile F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche, sprint race e gara del Gran Premio del Brasile della Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di scena sul circuito cittadino di Interlagos sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli.

La Sprint Race del GP del Brasile e le Qualifiche tradizionali si possono vedere in diretta anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it mentre la Qualifica Sprint e la Gara F1 saranno trasmesse in differita, sia in TV che in streaming, a partire rispettivamente dalle ore 13:00 del sabato e dalle ore 21:30 della domenica.