Cambio gomme invernali 2024, quando scatta l’obbligo: data, sanzioni e quali montare Da quando saranno obbligatorie le gomme invernali nel 2024: la data per effettuare il cambio gomme per passare agli pneumatici invernali che sono obbligatori dal 15 novembre fino al 15 aprile 2025 (in alternativa alle catene da neve) è imminente. Ecco tutte le informazioni utili con indicazioni su quale gomma montare e dove vige l’obbligo e con scadenze ed eccezioni per rispettare la legge e non incorrere in multe e sanzioni previste per i trasgressori dal Codice della Strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Incombe la scadenza stabilita per montare le gomme invernali sulla propria automobile: dal 15 novembre in Italia scatta l'obbligo di avere pneumatici invernali contrassegnati dalla sigla M+S, cioè Mud and Snow (fango e neve) o, in alternativa, avere a disposizione nel bagagliaio le catene da neve da utilizzare in caso di necessità. Nessuna modifica ai termini rispetto al passato. Nel rispetto del codice della strada per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (cioè multe fino a 338 euro) infatti dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 sarà obbligatorio aver montato sulla propria vettura le gomme invernali.

Quando cambiare le gomme invernali 2024, la data per gli pneumatici fango e neve

Il 14 novembre 2024 è la data entro la quale bisogna effettuare il cambio gomme e passare da quelle estive a quelle invernali. Termina infatti tale giorno la fascia temporale per montare gli pneumatici invernali sulla propria auto apertasi il 15 ottobre. Quella la data in cui scade il mese di tempo per compiere tale operazione obbligatoria e mettersi in regola per evitare così di vedersi comminate le sanzioni previste dalla legge per tale infrazione.

Quali gomme invernali montare sull'auto: le sigle M+S e 3PMSF

Chi ha già montato gomme All Season o quattro stagioni sulla propria auto può non effettuare il cambio gomme. Ma solo a condizione che queste riportino la sigla M+S sul fianco ed un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione. Gli pneumatici invernali sono facilmente riconoscibili in quanto sono contrassegnati con la sigla M+S, cioè le iniziali di "Mud e Snow" (fango e neve in inglese). La sicurezza maggiore è assicurata quando è presente la marcatura 3PMSF contraddistinta dal simbolo raffigurante una montagna a tre punte con un fiocco di neve.

Dove è obbligatorio montare le gomme invernali

L'obbligo non vale però per tutte le situazioni. Vi sono infatti tipologie strade in cui dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 sarà obbligatorio avere le gomme invernali, mentre ve ne sono altre dove non sarà necessario. L’obbligo di aver montato gli pneumatici invernali è difatti previsto su tutte le strade extraurbane ed in autostrada, dove ciò viene comunque segnalato con la specifica segnaletica verticale (di colore bianco-verde o bianco-blu). L'obbligo di gomme invernali però può essere imposto anche nei centri abitati, in particolare in quelli situati molti metri sopra il livello del mare, qualora le condizioni metereologiche lo richiedessero. Al di là di ciò che è previsto per legge, anche se negli ultimi inverni si sta registrando una ridotta frequenza di nevicate, è bene sempre attenersi alla regola dei 7° C: sotto questa soglia di temperatura, è opportuno montare gomme adeguate al freddo che garantiscono performance superiori su asciutto e bagnato.

Chi deve effettuare il cambio gomme nel 2024

Il cambio gomme per passare agli pneumatici invernali è un'operazione che deve essere effettuata da tutti gli automobilisti. Ci sono però alcune eccezioni. L’obbligo infatti non vale per chi ha già montato un set di pneumatici 4 stagioni (All-Season) o per chi ha già montato sulla propria vettura delle gomme con indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sul libretto. Per sapere qual è l’indice di velocità degli pneumatici montati sull'auto basta controllare il codice alfabetico presente sul fianco degli stessi: ad ogni lettera corrisponde una velocità massima alla quale quella gomma può viaggiare. E inoltre si può optare per la seconda alternativa concessa dal codice della strada, vale a dire disporre di catene da neve a bordo del veicolo.

Multe e sanzioni per i trasgressori

Chi non rispetta l’obbligo degli pneumatici invernali e non dispone di catene a bordo del veicolo viola la legge e pertanto può incappare in una multa salata. La sanzione pecuniaria prevista dalla normativa, disciplinata dal nostro Codice della Strada, per chi circola sprovvisto di gomme invernali o di catene da neve a bordo su strade in cui vige l’obbligo varia a seconda della strada su cui ci si trova. La multa va infatti dai 41 ai 169 euro per chi viene fermato mentre circola su strade urbane nei centri abitati, mentre se l’accertamento avviene su strade extraurbane la sanzione pecuniaria va dagli 85 ai 338 euro, mentre se avviene in autostrada si va dagli 80 ai 318 euro. E non solo. L’agente che ha accertato la trasgressione, a sua discrezione, ha la possibilità anche di comminare un'ulteriore sanzione: può infatti disporre il fermo del veicolo fino a quando questo non verrà messo in regola con la normativa, cioè fino a quando non verranno montate le gomme invernali o installate le catene da neve.