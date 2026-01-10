Cambia la classifica di tappa della Dakar 2026 dopo 2 giorni: penalità cancellata, il tablet era difettoso

La Dakar 2026 cambia volto a distanza di due giorni. I commissari FIA hanno annullato la penalità di 1 minuto e 10 secondi inflitta a Nani Roma al termine della quinta tappa, una decisione che gli era costata la vittoria di giornata. Il verdetto ufficiale ribalta la classifica: Roma torna vincitore, mentre Mitch Guthrie perde il successo ereditato in un primo momento.

Alla base della decisione c'è il ricorso presentato da Ford e la successiva analisi dei sistemi GPS installati sull'auto numero 227. Gli steward hanno accertato che il tablet principale ha smesso di funzionare correttamente dal chilometro 170, proprio nel punto in cui era stata registrata la presunta violazione di velocità. In quel frangente, come confermato anche dalle immagini onboard, lo schermo risultava completamente nero.

Il copilota Alex Haro stava quindi utilizzando solo il tablet secondario, quello effettivamente operativo. Ed è proprio su questo punto che la FIA chiarisce l'aspetto decisivo: "Le due unità GPS sono indipendenti e non avviano i segmenti di controllo della velocità di 150 metri esattamente nello stesso momento. Analizzando la pista a intervalli di 0,5 secondi, viene effettivamente rilevata una velocità eccessiva, ma non viene registrata perché non rientra nei 150 metri successivi al punto di controllo precedente".

Secondo il regolamento FIA 2026, quando il GPS principale è inoperativo, il sistema secondario diventa quello di riferimento. E dai dati registrati da quest'ultimo non emerge alcuna infrazione. Per questo motivo gli steward hanno deciso di cancellare integralmente la penalità, ritenendola non applicabile.

La nota con il verdetto ufficiale degli Stewards FIA sul ricorso alla penalità comminata a Nani Roma nel corso della quinta tappa della Dakar 2026

Classifica di tappa corretta: Nani Roma ritrova la vittoria

Con la penalità annullata, Roma viene ufficialmente dichiarato vincitore della quinta tappa della Dakar Rally. È la prima vittoria di uno spagnolo nella categoria auto in questa edizione e porta dunque a sei vincitori diversi nelle prime sei tappe.

Sul fronte classifica generale, invece, le posizioni non cambiano. Roma resta terzo ma riduce il distacco dal leader Nasser Al-Attiyah, portandosi a 8'03", mentre Henk Lategan conserva il secondo posto a 6'10". La Dakar ora osserva la giornata di riposo a Riad, ma il caso è chiuso: la tappa è stata riscritta.

La nuova classifica generale Auto della Dakar 2026 dopo la penalità cancellata a Nani Roma

Dopo l'annullamento ufficiale della penalità a Nani Roma, la classifica generale Auto della Dakar 2026 viene confermata nei piazzamenti ma con distacchi aggiornati dopo sei tappe: