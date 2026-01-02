Dakar 2026: programma, tappe, partecipanti, orari e dove vederla in TV e in streaming

La Dakar 2026 apre la stagione del motorsport con 13 tappe in Arabia Saudita: percorso ad anello, due Marathon, quasi 8.000 km totali. Tutto su programma, tappe, favoriti, orari e diretta TV e streaming in Italia.

La Dakar 2026, edizione numero 48 del rally-raid più famoso al mondo, è pronta a prendere il via. Come da tradizione, sarà la corsa off-road per eccellenza ad aprire la nuova stagione del motorsport. Il via è fissato per sabato 3 gennaio, con il prologo, mentre l'arrivo è previsto il 17 gennaio, dopo due settimane di gara nel deserto.

Per il settimo anno consecutivo, l'evento si disputa interamente in Arabia Saudita, con Yanbu, affacciata sul Mar Rosso, sede di partenza e arrivo. Il percorso è disegnato ad anello, con giorno di riposo il 10 gennaio a Riyadh.

Numeri e percorso della Dakar 2026

La Dakar resta una sfida estrema soprattutto nei numeri. Dopo il prologo da 23 km cronometrati, la carovana affronta 13 tappe per un totale di 7.994 km nelle auto (di cui 4.880 km di prove speciali) e 7.906 km nelle moto (4.748 km cronometrati).

Al via oltre 800 partecipanti e più di 400 veicoli tra moto e quattro ruote.

L'edizione 2026 rinuncia alla tappa "48 Ore" e reintroduce due tappe Marathon, senza assistenza meccanica notturna: la prima tra Al Ula e Hail (tappe 4 e 5), la seconda tra Wadi Ad Dawasir e Bisha (tappe 9 e 10). Una scelta che punta più sulla resistenza chilometrica che su soluzioni tattiche artificiali.

Come spiegato dal direttore di gara David Castera: "Non è solo una questione di sicurezza. L'anno scorso c'erano problemi legati soprattutto alla strategia, all'ordine di partenza e alla gestione della gara. Una tappa di 48 ore non aiuta sotto questo aspetto, quindi ho deciso di eliminarla".

Dakar 2026: il programma completo delle tappe

3 gennaio – Prologo | Yanbu – 98 km (23 km PS)

– Prologo | Yanbu – 98 km (23 km PS) 4 gennaio – Tappa 1 | Yanbu – 518 km (305 PS)

– Tappa 1 | Yanbu – 518 km (305 PS) 5 gennaio – Tappa 2 | Yanbu – Al Ula – 504 km (400 PS)

– Tappa 2 | Yanbu – Al Ula – 504 km (400 PS) 6 gennaio – Tappa 3 | Al Ula – 666 km (422 PS)

– Tappa 3 | Al Ula – 666 km (422 PS) 7 gennaio – Tappa 4* | Al Ula – 526 km (451 PS)

– Tappa 4* | Al Ula – 526 km (451 PS) 8 gennaio – Tappa 5* | Hail – 417 km (356 PS)

– Tappa 5* | Hail – 417 km (356 PS) 9 gennaio – Tappa 6 | Hail – Riyadh – 920 km (331 PS)

– Tappa 6 | Hail – Riyadh – 920 km (331 PS) 10 gennaio – Riposo | Riyadh

– Riposo | Riyadh 11 gennaio – Tappa 7 | Wadi Ad Dawasir – 876 km (462 PS)

– Tappa 7 | Wadi Ad Dawasir – 876 km (462 PS) 12 gennaio – Tappa 8 | Wadi Ad Dawasir – 717 km (481 PS)

– Tappa 8 | Wadi Ad Dawasir – 717 km (481 PS) 13 gennaio – Tappa 9* | Wadi Ad Dawasir – Bisha – 540 km (418 PS)

– Tappa 9* | Wadi Ad Dawasir – Bisha – 540 km (418 PS) 14 gennaio – Tappa 10* | Bisha – 417 km (371 PS)

– Tappa 10* | Bisha – 417 km (371 PS) 15 gennaio – Tappa 11 | Bisha – Al Henakiyah – 882 km (347 PS)

– Tappa 11 | Bisha – Al Henakiyah – 882 km (347 PS) 16 gennaio – Tappa 12 | Al Henakiyah – Yanbu – 718 km (310 PS)

– Tappa 12 | Al Henakiyah – Yanbu – 718 km (310 PS) 17 gennaio – Tappa 13 | Yanbu – 141 km (105 PS)

*Tappe Marathon

Favoriti e protagonisti

Nelle moto, riflettori puntati su Daniel Sanders (KTM), chiamato a difendere il titolo, con Luciano Benavides ed Edgar Canet come principali alternative. Honda risponde con Ricky Brabec, Tosha Schareina, Adrien Van Beveren e Skyler Howes. Attenzione anche a Hero e Sherco. Tra gli italiani, presenti Paolo Lucci e Tommaso Montanari, mentre Manuel Lucchese non sarà al via per infortunio.

Nelle auto, il numero 1 spetta a Yazeed Al Rajhi su Toyota Hilux, riferimento tecnico della categoria. Toyota GR schiera anche Henk Lategan, Seth Quintero e Toby Price. Grande attesa per Dacia Sandrider con Sebastien Loeb e Nasser Al-Attiyah, mentre Ford M-Sport punta su Carlos Sainz, Mattias Ekstrom, Nani Roma e Mitch Guthrie. Debutto nella categoria Stock per Defender, con Stephane Peterhansel.

Dove vedere la Dakar 2026 in TV e streaming

In Italia la Dakar 2026 è trasmessa da Sky Sport, con aggiornamenti quotidiani, collegamenti live e approfondimenti.

Disponibile anche in streaming su NOW, Sky Go e Discovery+.

Ogni sera appuntamento con Speciale Dakar Live alle 21:15, oltre agli highlights su Sky Sport Arena e agli aggiornamenti su Sky Sport 24. La gara è seguibile anche tramite live timing e GPS tracker sul sito ufficiale della Dakar Rally.