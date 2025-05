video suggerito

Cambia la classifica del GP Gran Bretagna della MotoGP: pesanti penalità dopo la gara di Silverstone Le pesanti penalità inflitte dai Commissari FIM al termine del GP di Silverstone della MotoGP 2025 hanno stravolto l'ordine d'arrivo della settima gara stagionale vinta da Marco Bezzecchi andando ad influire anche sulla classifica piloti.

A cura di Michele Mazzeo

Le pesanti penalità arrivate diverse ore dopo la fine della gara del GP della Gran Bretagna della MotoGP 2025 vinta da Marco Bezzecchisu Aprilia davanti a Johann Zarco e un Marc Marquez salvato da una bandiera rossa arrivata al secondo giro subito dopo la sua caduta, hanno cambiato l'ordine d'arrivo della corsa e, una in particolare, stravolge la zona punti e va a modificare le classifiche iridate sia piloti che costruttori.

Le sanzioni che hanno influito sull'ordine d'arrivo sono quelle assegnate al pilota della Honda Luca Marini, all'alfiere della KTM Tech3 Enea Bastianini, al tester dell'Aprilia Lorenzo Savadori e a Somkiat Chantra che alla bandiera a scacchi avevano chiuso la corsa sul circuito del Silverstone rispettivamente in ottava, diciassettesima, diciottesima e diciannovesima posizione. Dopo il termine della gara infatti i Commissari FIM hanno deciso di comminare una pesante sanzione ai quattro piloti che si sono visti così assegnare ben 16 secondi di penalità per aver infranto la regola relativa alla pressione delle gomme (quella che costringe i piloti a correre per il 60% di una gara entro i limiti della pressione minima stabiliti per gli pneumatici, che per l’anteriore è fissato a 1,8 bar).

Questa penalizzazione ha fatto perdere quindi ben 7 posizioni a Luca Marini che è passato dunque dall'8° al 15° posto. A trarre beneficio da ciò ci sono dunque Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, Joan Mir, Maverick Vinales, Raul Fernandez, Alex Rins e Brad Binder che guadagnano così una posizione rispetto a quella in cui si erano classificati alla bandiera a scacchi. Non influenti invece in tal senso le penalità comminate agli altri piloti che già occupavano le ultime tre posizioni nell'ordine d'arrivo del GP della Gran Bretagna al termine della corsa.

L'ordine d'arrivo finale del GP di Silverstone della MotoGP 2025

M. Bezzecchi (Aprilia) J. Zarco (Team LCR) +4.088 M. Marquez (Ducati) +5.929 F. Morbidelli (VR46) +5.946 A. Marquez (Gresini) +6.024 P. Acosta (KTM) +7.109 J. Miller (Pramac) +7.398 F. Aldeguer (Gresini) +8.584 F. Di Giannantonio (VR46) +9.764 J. Mir (Honda) +10.320 M. Viñales (KTM Tech 3) +11.318 R. Fernandez (Trackhouse) +16.175 A. Rins (Yamaha) +16.312 B. Binder (KTM) +16.262 L. Marini (Honda) +23.729* M. Oliveira (Pramac) +31.641 E. Bastianini (KTM Tech 3) +54.225* L. Savadori (Aprilia) +56.488* S. Chantra (LCR) +64.884*

*16 secondi di penalità

La nuova classifica piloti della MotoGP 2025

Marc Marquez (Ducati) 196 punti Alex Marquez (Ducati) 172 Francesco Bagnaia (Ducati) 124 Franco Morbidelli (Ducati) 98 Johann Zarco (Honda) 97 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 88 Marco Bezzecchi (Aprilia) 69 Fabio Quartararo (Yamaha) 59 Pedro Acosta (KTM) 58 Fermin Aldeguer (Ducati) 56 Maverick Viñales (KTM) 45 Ai Ogura (Aprilia) 43 Luca Marini (Honda) 38 Brad Binder (KTM) 34 Enea Bastianini (KTM) 31 Jack Miller (Yamaha) 29 Alex Rins (Yamaha) 26 Raul Fernandez (Aprilia) 19 Joan Mir (Honda) 18 Takaaki Nakagami (Honda) 10 Lorenzo Savadori (Aprilia) 8 Augusto Fernandez (Yamaha) 3 Miguel Oliveira (Yamaha) 2 Somkiat Chantra (Honda) 0 Aleix Espargarò (Honda) 0 Jorge Martin (Aprilia) 0