Brutto incidente tra Ocon e Alonso in Brasile, il francese è furioso: “Fernando è un idiota” Esteban Ocon e Fernando Alonso sono stati protagonisti di un incidente nella Sprint Shootout del Gp Brasile. I commissari li hanno convocati anche dopo le reciproche accuse.

A cura di Alessio Morra

Le Qualifiche della Sprint Race sono state contrassegnate da un incidente tra Ocon e Alonso. Un incidente che ha impedito a entrambi di proseguire la Shooutout. Un incidente che poteva avere innanzitutto conseguenze peggiori e che ha visto poi parole di fuoco tra i due piloti, che lo scorso anno proprio in Brasile diedero vita a un duello di fuoco e che senz'altro non sono più amici.

La Shootout designa la griglia di partenza della Sprint Race. Il format è lo stesso rispetto a quello delle Qualifiche vere, ma ogni sessione dura di meno. Ciò significa che sono praticamente sempre in pista i piloti che devono superare il taglio. Nella Q1 Alonso è 11°, Ocon 16°. I primi quindici passano. Lo spagnolo non ha un altro tentativo, il francese sì e quando inizia il giro prova a essere perfetto. Ma quel giro non vede la fine, e anzi finisce ben prima della metà del tracciato.

Cosa è successo a Interlagos? Alonso ha chiuso la sua tornata e sta tornando ai box, mentre Ocon prova a fare il tempo. Il francese percorre curva 2 e sta per entrare in curva 3, lì c'è il pilota dell'Aston Martin che è fuori traiettoria. Alonso non ostacola Ocon, ma i due si toccano. Il francese colpisce in pieno la vettura del due volte campione del mondo e prende il controllo della sua. Ocon finisce fuori pista e sbatte contro le barriere.

Leggi anche Alonso si ritira o va in Red Bull nel 2024: lo scenario che stravolge la griglia della nuova F1

L'errore è del transalpino che perdere leggermente la vettura sul cordolo, prova a rientrare ma il cambio di linea è rapido e non c'è alternativa al contatto con la vettura di Alonso. Ma nemmeno Fernando è esente da colpe, perché guardando il suo onboard si nota come anche lui avesse il volante molto verso sinistra.

Per tutti e due le Qualifiche finiscono in quel momento. Alonso riesce a portare la sua vettura ai box, ma è costretto a parcheggiarla in modo definitivo. Nei team radio i vecchi compagni non se le mandano a dire. Ocon è durissimo: "Che idiota Fernando", mentre Alonso risponde: "Credo mi sia venuto addosso. Penso sia un incidente di gara". I commissari li hanno convocati entrambi.