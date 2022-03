Briatore torna in Formula 1 da subito con un nuovo ruolo: “Sono onorato” L’ex team manager di Benetton e Renault Flavio Briatore torna ufficialmente in Formula 1 a partire dal Mondiale 2022: il 71enne piemontese ricoprirà un nuovo ruolo per conto di Liberty Media.

A cura di Michele Mazzeo

Adesso è ufficiale. Flavio Briatore tornerà in Formula 1 a partire già dall'imminente Mondiale 2022. Il 71enne italiano è stato uno dei team manager più vincenti della storia del Circus (insieme a lui Michael Schumacher e Fernando Alonso hanno infatti conquistato i loro primi due titoli Mondiali), ma ora, dopo una lunga pausa, dovuta alla radiazione (poi revocata) per lo scandalo "Crashgate" del 2008 a Singapore, torna in F1 con un ruolo del tutto inedito.

Come anticipato lo scorso ottobre dopo l'incontro con l'attuale boss della F1 Stefano Domenicali, l'imprenditore piemontese infatti sarà ambasciatore della Formula 1 e si occuperà delle relazioni con i promotori dei GP, i partner e gli sponsor (attuali e futuri) per conto di Liberty Media, la società americana proprietaria del Circus: "Flavio Briatore, nella sua qualità di ambasciatore di lunga data per la Formula 1, continuerà a supportare il Circus nelle relazioni con alcuni promotori, partner esistenti e potenziali, sviluppando anche eventuali collaborazioni commerciali e di intrattenimento" si legge infatti nella nota diffusa dalla Formula 1 alla vigilia dei test pre-stagionali del Bahrain che di fatto aprono la nuova stagione.

Lo stesso Flavio Briatore ha commentato la notizia tramite il proprio account Instagram dicendosi molto felice per questo ritorno in Formula 1 a distanza di tredici anni dalla sua ultima volta: "Sono felice di essere Ambassador della Formula 1. Sono lieto e onorato di poter continuare a supportare lo sviluppo commerciale e di intrattenimento della F1, lo sport che amo e che è stato una parte così importante della mia vita professionale" ha scritto infatti l'ex team principal di Benetton e Renault.