Bimbo prodigio di tre anni guida la Ferrari di papà: la manovra per entrare in garage è perfetta L’ultima sorprendente prodezza del piccolissimo Zayn Sofuoğlu impressiona tutti: il video del baby pilota di soli 3 anni che guida la Ferrari SF90 Stradale da mezzo milione di euro lascia esterrefatti.

A cura di Michele Mazzeo

Il video che immortala le immagini di un bambino di tre anni al volante di una Ferrari SF90 Stradale nel vialetto di casa hanno destato grande impressione. Il baby pilota che seduto sul sedile non arriva nemmeno ai pedali della lussuosa vettura della casa di Maranello infatti mostra una grande abilità alla guida mettendo a segno anche una difficile manovra in retromarcia per parcheggiare la supercar del Cavallino Rampante all'interno del garage.

Nel video, diventato subito virale, si vede infatti il piccolo Zayn Sofuoğlu montare una Go-Pro sul tettuccio della macchina da mezzo milione di euro di papà e poi entrare nell'abitacolo per dar via alla sua straordinaria performance. Per ovviare al problema dell'altezza e azionare i pedali di frizione, freno e acceleratore, il bimbo è costretto a mettersi in piedi con il volto adiacente lo sterzo, e per vedere davanti a sé si serve di un monitor in cui vengono trasmesse in diretta le immagini carpite dalla telecamera posta in precedenza sulla parte anteriore del tetto della vettura extra-lusso.

Sistemati questi dettagli Zayn mette in moto l'auto e con passo lento ma deciso esce dal garage per poi fare un giro nello spiazzo situato difronte ad esso. Facendo attenzione a non colpire le mura che recintano lo spiazzo (dalle quali passa a pochi centimetri), riporta poi la Ferrari SF90 Stradale in posizione perpendicolare rispetto all'ingresso del garage e a quel punto dà un'ulteriore prova della sua straordinaria abilità effettuando una perfetta manovra in retromarcia per riposizionare la vettura nel punto esatto in cui era prima di questa sua pazzesca performance.

Pur non trattandosi di una prima volta assoluta per il piccolo Zayn, il figlio del cinque volte campione del mondo della classe Supersport della Superbike Kenan Sofuoğlu ha infatti già dato prova delle sue straordinarie capacità salendo su una moto da cross a soli due anni e qualche mese fa avendo guidato da solo una mastodontica Honda Goldwing, il sorprendente video che immortala le prodezze del bimbo di tre anni alla guida della Ferrari SF90 Stradale ha lasciato esterrefatti tutti come dimostra l'infinità di reazioni e commenti ricevuti sotto al post pubblicato nel profilo instagram ufficiale del piccolo Zayn Sofuoğlu che vanta già quasi un milione di follower.