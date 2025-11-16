Bezzecchi svela perché ha fatto una proposta di matrimonio alla sua moto: “C’era una scommessa”

Marco Bezzecchi dopo aver vinto anche il Gp di Valencia, l’ultimo della stagione 2025 della MotoGP, si è inginocchiato e ha fatto una particolare proposta di matrimonio alla sua Aprilia.

La chiusura del Mondiale della MotoGP è stata perfetta per Marco Bezzecchi, che ha vinto le ultime due gare. Il successo di Valencia è stato maestoso. Pole position e vittoria, primo tutta la gara. Un binomio perfetto con la sua Aprilia, che ha voluto omaggiare con una strana proposta di matrimonio. Le immagini del pilota inginocchiato hanno fatto velocemente il giro del mondo. Lui con il sorriso ha spiegato perché si è comportato così.

Il trionfo di Valencia e la proposta di matrimonio

Marco Bezzecchi è una delle grandi realtà della MotoGP. Terzo due anni fa, con un grande finale di stagione ha ottenuto lo stesso risultato ora nel campionato piloti. La ciliegina sono state le due vittorie finali, prima in Portogallo e poi a Valencia. Risultati splendidi che hanno confermato la crescita dell'Aprilia.

Bezzecchi è materialmente il primo degli altri, viene dopo solo i fratelli Marquez. A Valencia ha fatto la pole, è partito bene e nessuno lo ha più insidiato. Vittoria bis, la sesta in MotoGP, terza quest'anno. Grande gioia alla fine, è uscito di pista e salutato i tifosi, poi si è fermato, è sceso dalla sua moto e alla sua Aprilia ha fatto una proposta di matrimonio, con tanto di anello.

Bezzecchi e la scommessa per l'Aprilia

Una scena totalmente inedita, che non poteva affatto passare inosservata, tra l'ilarità generale. Un finale in stile Valentino Rossi. Un amico gli ha passato l'anello, Bezzecchi si è inginocchiato e ha chiesto la mano della sua Aprilia. Non ci vogliono interpretazioni particolari per capire il significato. Proposta di matrimonio in piena regola. Ma perché?

Nelle interviste post-gara, quelle relative ai primi tre, ha parlato della proposta dicendo innanzitutto di non essere il tipo che fa questo tipo di gag, ma ha dichiarato di amare troppo la sua moto e ha svelato di aver fatto una scommessa con Massimo Rivola. L'amministratore delegato dell'Aprilia gli aveva promesso che se avesse vinto tre Gp in stagione la moto sarebbe stata sua. La terza vittoria l'ha conquistata e dunque quella moto è di Bezzecchi, che potrà portarsela a casa. Da qui l'idea del pilota di inscenare una proposta di matrimonio pochi secondi dopo la terza vittoria del 2025. Senz'altro qualcosa di assai originale.