Jorge Martin punito dalla MotoGP dopo l’incidente con Bezzecchi in Ungheria: come stanno i piloti

Il campione dell’Aprilia sanzionato per la maxi caduta in Curva 1: doppia Long Lap Penalty da scontare nel prossimo GP. Martin, Bezzecchi, Aldeguer e Fernandez hanno riportato solo forti contusioni.

I piloti coinvolti nella maxi caduta in Curva 1 al Balaton Park hanno riportato solo contusioni.

La vittoria numero 100 in carriera di Marc Marquez al Balaton Park passa inevitabilmente in secondo piano per l'incidente accaduto in curva 1 dopo la partenza del Gran Premio d'Ungheria. Jorge Martin è stato sanzionato a fine corsa per la maxi caduta provocata al primo tornante: è l'episodio che ha cambiato il volto della corsa, mettendo subito fuori causa l'attuale leader del Mondiale, Marco Bezzecchi (e compagno di scuderia in Aprilia dello spagnolo), oltre a Fermin Aldeguer (Gresini Racing) e Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia). Tra i piloti coinvolti anche Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), l'unico che è riuscito a restare in gara (ha chiuso 12°). Nessuno dei driver, per fortuna, ha riportato gravi conseguenze nello schianto: la visita al centro medico ha riscontrato solo forti contusioni ed escluso fratture.

Poco dopo la conclusione del Gp, la Direzione Gara ha deciso di punire il pilota Aprilia, Martin: gli ha inflitto una doppia Long Lap Penalty da scontare alla prossima gara utile (il 21 giugno in Repubblica Ceca), ritenendolo responsabile di aver causato una situazione pericolosa che ha coinvolto più piloti e provocato un incidente multiplo.

Marco Bezzecchi scosso dopo il rientro ai box in seguito all’incidente.

Le condizioni di Martin e Bezzecchi dopo lo schianto

La notizia più importante per Aprilia riguarda lo stato di salute dei suoi piloti, è stato lo stesso team a fornire ragguagli rassicuranti sulle loro condizioni. Dopo gli accertamenti effettuati al centro medico del circuito, la Casa di Noale ha comunicato che Jorge Martin non ha riportato fratture, ma soltanto forti contusioni alla schiena e al piede destro. Esito incoraggiante anche per Bezzecchi, che ha riportato contusioni alla gamba e alla mano destra senza evidenza di lesioni ossee.

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Immagini che avevano fatto temere il peggio, soprattutto osservando la reazione del CEO Aprilia Massimo Rivola, apparso particolarmente preoccupato nei momenti immediatamente successivi all'incidente.

Cosa è successo alla prima curva del Balaton Park

Il Gran Premio d'Ungheria è iniziato nel peggiore dei modi. Alla staccata della curva 1 Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia innescando una carambola che ha coinvolto Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Per quattro dei cinque piloti coinvolti la gara è terminata immediatamente. Solo Di Giannantonio è riuscito a riprendere la corsa, pur nelle ultime posizioni e con un notevole ritardo dal gruppo.

La dinamica resta ancora oggetto di analisi. In un primo momento si era pensato a un errore di frenata commesso da Martin, ma i replay hanno mostrato una situazione più complessa. L'iberico è arrivato forte all'ingresso della Curva 1 ed è scoppiato il caos. Non sembra infatti esserci stato un ritardo nella staccata da parte del campione del mondo: la moto ha perso improvvisamente stabilità, forse anche in seguito a un leggero contatto nelle fasi iniziali della frenata. Un dettaglio che la sequenza video non ha ancora chiarito del tutto.

La penalità inflitta a Jorge Martin

Dopo aver esaminato l'accaduto, il Collegio dei Commissari FIM ha deciso di intervenire con una doppia Long Lap Penalty. Nel comunicato ufficiale si legge che la sanzione è stata applicata per aver causato "una situazione pericolosa per più piloti e/o un incidente". Essendo la prima infrazione stagionale di questo tipo per Martin, i commissari hanno ritenuto adeguata una doppia penalità sul giro lungo da scontare nel prossimo appuntamento del campionato.

Marquez festeggia la vittoria numero 100

Sul piano sportivo, il week-end del Balaton Park resterà comunque nella storia per il successo di Marc Marquez. Lo spagnolo ha conquistato la 100ª vittoria della sua carriera in MotoGP, entrando in un club esclusivissimo che comprende soltanto Giacomo Agostini e Valentino Rossi.

Per Ducati si tratta inoltre della vittoria numero 100 ottenuta dal team ufficiale. Un risultato che rilancia ulteriormente le ambizioni iridate del numero 93, favorito anche dall'uscita di scena di diversi rivali nelle fasi iniziali della corsa. L'incidente di Martin ha infatti coinvolto alcuni dei principali protagonisti della classifica generale, permettendo a Marquez di recuperare punti preziosi.