Bagnaia rivede il Gp Indonesia e si stupisce, non si era accorto di nulla: “Questo è l’ultimo giro?” Pecco Bagnaia è rimasto sorpreso quanto ha rivesto i momenti salienti della sua vittoria al Gp Indonesia. Al fianco di Vinales e Quartararo davanti al monitor è rimasto completamente spiazzato: “Ma questo era l’ultimo giro?”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Quello di Pecco Bagnaia è stato un autentico capolavoro a Mandalika nel Gp Indonesia. Il pilota torinese vince rimontando dal 13° posto in griglia, sfrutta il clamoroso errore di Martin. Lo spagnolo è caduto a 15 giri dall'arrivo quanto era tranquillamente al comando. Bagnaia in questo modo si riporta in testa al Mondiale con 18 punti di vantaggio sullo spagnolo. Sul podio anche Vinales con l'Aprilia (2°) e Quartararo con la Yamaha (3°). I tre, prima di salire sul podio, si sono intrattenuti davanti al monitor per rivedere i momenti salienti della gara.

Commentano errori, la partenza e le prestazioni delle proprie moto che nel finale di gara erano arrivate proprio alla frutta. Vinales e Quartararo sono stati protagonisti di una bagarre pazzesca negli ultimi giri per la lotta al secondo posto che alla fine lo spagnolo è riuscito a difendere. Ma proprio l'ultimo giro ha catturato l'attenzione di Bagnaia. Il pilota rivede quegli istanti curva dopo curva e si sorprende vedendo cosa stesse accadendo alle sue spalle: "Ma questo è l'ultimo giro?". A un certo punto realizza che il pericolo era dietro l'angolo.

Bagnaia, Vinales e Quartararo all’arrivo al traguardo.

La domanda di Bagnaia viene seguita da una risata. Il pilota della Ducati fa un sorriso quasi sarcastico. Non si aspettava di vedere nell'ultimo giro che alle sue spalle Vinales e Quartararo fossero vicinissimi. Già in diretta infatti aveva sorpreso il rallentamento in curva da parte di Bagnaia che forse si era rilassato troppo. "Io ho fatto piangere all'ultimo giro – ha detto Bagnaia ridendo con Vinales e Quartararo mentre sul monitor scorrevano le immagini dell'ultimo giro – Eravate così vicini?". Anche Vinales ride facendogli capire che ha rischiato grosso.

Al termine della premiazione sul podio poi, Bagnaia ha parlato a Sky Sport proprio di quell'ultimo giro. "Ho rallentato perché davanti non c'era più niente – ha spiegato facendo capire che dopo una rimonta simile la moto era davvero spinta oltre – A destra era proprio finita". Bagnaia ha però anche aggiunto: "Credo che ci meritassimo una gara come questa – spiega – Quando ho visto Martin andar via mi sono detto: ‘prenditi cure delle gomme e poi vediamo'". Bagnaia ha ringraziato tutta la famiglia, la compagna e soprattutto il suo team, specie gli elettronici: "Stamattina siamo riusciti a fare un ultimo step per spingere di più – ha spiegato – Tutto è servito, anche la sprint per capire in cosa facessero la differenza gli altri".