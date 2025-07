Bagnaia non nasconde la sua delusione dopo il 4° posto a Brno: ha capito il suo problema con la Ducati

Pecco Bagnaia è partito dalla pole a Brno ma ha chiuso al quarto posto e non ha nascosto la sua delusione per esser rimasto fuori dal podio anche in Repubblica Ceca: il pilota italiano spiega il suo problema con la Ducati.

Pecco Bagnaia è partito dalla pole position a Brno ma ha chiuso la gara al quarto posto e non ha nascosto la sua delusione per esser rimasto fuori dal podio anche in Repubblica Ceca. Un’altra gara deludente per Pecco, che non è riuscito a rispondere agli attacchi subiti dai rivali e nell’attacco finale non è riuscito ad avere la meglio su Acosta per il terzo gradino del podio.

Bagnaia nell’intervista rilasciata a Sky ha parlato del suo problema con la Ducati di quest'anno: “Lamento un mio problema in staccata e ingresso curva, sin dalla Thailandia. Sono sempre stato molto difficile da superare e chiunque provava a farlo, andava lungo. Ora la situazione si è rovesciata: sono uno dei più scarsi, mi superano tutti in staccata perché non riesco a frenare forte. Quando provo a farlo, o mi si chiude davanti da dritto o vado lungo. Ho delle difficoltà in quella parte lì, è un limbo molto difficile da gestire”.

Bagnaia: “In staccata mi superano tutti, il DNA di questa moto non è ideale per me”

Nella sua analisi sul momento che sta attraversando, Bagnaia ha parlato apertamente del suo feeling con la nuova moto: “Alla fine conosciamo il progetto, anche se devo dire che quello di quest’anno non mi sembra di conoscerlo così bene. Stiamo provando un po’ qualsiasi cosa e non riusciamo a portare miglioramenti in quella zona. Quindi penso proprio che il DNA di questa moto non si adatti al 100% alla mia richiesta sul davanti. Bisogna tenere duro”.

Il pilota della Ducati, campione del mondo nel 2022 e nel 2023, ha proseguito: “L’obiettivo è cambiato in questa prima parte di stagione, perché siamo partiti per vincere il campionato, ma serve essere realisti. Pensare di lottare in queste condizioni per il titolo contro Marc, è difficile. Quindi bisogna ripartire da un altro punto, cercare di recuperare su Alex e poi vedere di migliorarsi sino ad arrivare alla fine per cercare di essere pronti per il prossimo anno”