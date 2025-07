Marc Marquez non ha rivali e vince anche a Brno, dominio totale: Bezzecchi ci prova, Bagnaia solo 4°

Marc Marquez non ha rivali e vince anche a Brno, dominio totale nel GP della Repubblica Ceca per il pilota della Ducati. Bezzecchi ci prova e chiude secondo, Pecco Bagnaia solo 4°.

Marc Marquez non ha rivali e vince anche a Brno, dominio totale nel GP della Repubblica Ceca per il pilota della Ducati. Dopo una partenza non semplice, lo spagnolo ha tenuto bene nei primi giri e poi ha piazzato il sorpasso decisivo a metà gara: nei giri finali ha aumentato in maniera progressiva, chiudendo senza troppi patemi la gara davanti a tutti per l'ottava volta nel 2025. Per MM è la quinta vittoria consecutiva: è il primo pilota della Ducati a riuscirci: è ‘ingiocabile'.

Super gara di Marco Bezzecchi, che ha condotto la gara per diversi giri ma nulla ha potuto sull'attacco di Marquez e ha chiuso al secondo posto. Delusione per Pecco Bagnaia, che finisce al quarto posto dopo essere partito dalla pole. Enea Bastianini cade e chiude anzitempo la sua corsa. Stessa sorte per Alex Marquez. Nessuna conseguenza per entrambi. Buon rientro in pista per Jorge Martin, che chiude al settimo posto.

MotoGP Brno, ordine di arrivo

Marc Marquez Marco Bezzecchi Pedro Acosta Pecco Bagnaia Raul Fernandez Fabio Quartararo Jorge Martin Fermin Aldeguer Brad Binder Jack Miller

