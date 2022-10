Bagnaia campione della MotoGP in Malesia se…le combinazioni per vincere il titolo a Sepang Nel GP della Malesia Francesco Bagnaia può già conquistare matematicamente il titolo piloti del Mondiale della MotoGP 2022. Ecco tutte le combinazioni di risultati della gara di Sepang che garantirebbero al pilota italiano di diventare campione del mondo con un gran premio d’anticipo.

A cura di Michele Mazzeo

Francesco Bagnaia può diventare campione del mondo della MotoGP 2022 già al termine del GP della Malesia, con una gara d'anticipo rispetto al termine della stagione. Il pilota italiano, dopo la rimonta storica messa a segno da Assen in poi, arriva infatti al penultimo appuntamento stagionale di scena sul circuito di Sepang con un vantaggio in classifica su Fabio Quartararo e Aleix Espargaro che gli consente di avere già nella corsa malese il primo match-point per conquistare matematicamente il titolo iridato a sua disposizione. Il 25enne torinese ha dunque l'opportunità di scrivere una pagina importante nella storia del motociclismo italiano riportando la corona della top class del Motomondiale in Italia a distanza di 13 anni dall'ultima volta (Valentino Rossi nel 2009).

La classifica piloti della MotoGP 2022 prima del GP Malesia

Dopo le prime 18 gare stagionali la classifica piloti del campionato Mondiale della MotoGP 2022 vede Pecco Bagnaia in testa con 233 punti seguito dal pilota della Yamaha Fabio Quartararo a quota 219 punti e l'alfiere dell'Aprilia Aleix Espargaro fermo invece a 206 lunghezze. Da qui al termine della stagione mancano ancora due gare (Malesia e il gran finale di Valencia) e quindi c'è ancora un massimo di 50 punti a disposizione dei piloti, ma le 14 lunghezze di vantaggio sul francese e i 27 punti sullo spagnolo fanno sì che l'italiano possa ottenere l'aritmetica certezza del titolo iridato già al termine della gara sul circuito di Sepang.

Pecco Bagnaia vince la MotoGP 2022 a Sepang se…Tutte le combinazioni

Pecco Bagnaia al termine del GP della Malesia potrebbe quindi già laurearsi campione del mondo della MotoGP per la prima volta in carriera (sarebbe il secondo iride nel Motomondiale dopo quello conquistato in Moto2 nel 2018). Per avere la certezza aritmetica del titolo, Pecco Bagnaia nella gara di Sepang dovrà guadagnare 11 punti su Fabio Quartararo perdendone massimo due rispetto ad Aleix Espargaro.

Non tutto dunque dipenderà da lui dato che una vittoria non gli garantirebbe automaticamente il Mondiale. Anche in questo caso la conquista o meno del titolo da parte del pilota Ducati già a Sepang dipenderà anche dalla posizione finale del francese e dello spagnolo. Ecco quindi le combinazioni di risultati nella gara del GP della Malesia che renderebbero Francesco Bagnaia matematicamente campione della MotoGP 2022:

Se vince e Quartararo chiude al 4° posto o peggio

Se arriva 2° e Quartararo chiude al 7° posto o peggio e Aleix Espargaro non vince la gara

Se arriva 3° e Quartararo chiude all'11° posto o peggio e Aleix Espargaro è al massimo 3°

Se arriva 4° e Quartararo chiude al 14° posto o peggio e Aleix Espargaro è al massimo 5°

Se arriva 5° e Quartararo chiude al 16° posto o peggio e Perez è al massimo 4°

Tutte le altre combinazioni di risultati nel GP della Malesia rinvierebbero invece l'assegnazione del titolo mondiale della MotoGP 2022 da parte all'ultimo round di Valencia in programma nel weekend del 6 novembre.