Martin fa una pole mostruosa nel GP di Malesia di MotoGP, Bagnaia è nono ma Quartararo è dietro La Ducati si prende le prime due posizioni della griglia di partenza del GP di Malesia a Sepang con Jorge Martin ed Enea Bastianini. Marquez è terzo, solo nono Pecco Bagnaia, ma i suoi rivali per il titolo Quartararo ed Espargaró hanno fatto peggio.

A cura di Paolo Fiorenza

Jorge Martin su Ducati del team Pramac ha conquistato una pole position spaziale nel penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp sul circuito di Sepang in Malesia: il 24nne spagnolo ha polverizzato il record della pista, con un giro fantascientifico in 1'57″790. Alle sue spalle si sono classificati e partiranno in prima Enea Bastianini su Ducati del team Gresini (+0.456) e il sempre più redivivo Marc Marquez su Honda (+0.664).

Più indietro i contendenti per il titolo mondiale 2022: Pecco Bagnaia si è piazzato nono con la sua Ducati ufficiale, ma peggio di lui hanno fatto sia il campione in carica Fabio Quartararo, dodicesimo con la Yamaha, che l'alfiere dell'Aprilia Aleix Espargaró, decimo.

Bagnaia e Marquez erano stati costretti dalla classifica combinata delle libere al Q1, in cui avevano fatto segnare i due migliori tempi in una battaglia che ha visto fuori dal Q2 pezzi grossi come i ducatisti Miller e Zarco, che partiranno rispettivamente 14° e 18° in griglia.

(in aggiornamento)