Audi pronta a sbarcare in Formula 1: lanciata la sfida a Mercedes e Ferrari Il gruppo Volkswagen pronto ad annunciare l’ingresso in Formula 1 a partire dal 2026 con il marchio Audi dopo che la FIA e la F1 hanno esaudito tutte le richieste riguardo ai nuovi regolamenti tecnici, ai nuovi propulsori e alla concorrenza finanziaria tra i team.

A cura di Michele Mazzeo

A breve la Formula 1 accoglierà un'altra prestigiosa casa automobilistica tedesca. All'inizio del 2022 infatti l'Audi, marchio del gruppo Volkswagen, dovrebbe annunciare il suo ingresso nel Circus a partire dal Mondiale 2026 (quando entrerà in vigore il nuovo regolamento sui motori). A rivelarlo sono stati i vertici della casa dei Quattro Anelli che, dopo l'ultima riunione del Consiglio Mondiale del Motorsport della FIA, hanno inviato una lettera al presidente uscente della Federazione Jean Todt e al Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali preannunciando di fatto il proclama ufficiale che arriverà nei primi mesi del prossimo anno:

"Grazie ai vostri sforzi ora siamo vicini al traguardo. Di recente abbiamo visto il raggiungimento di un altro traguardo: la prima bozza del regolamento tecnico, sportivo e finanziario. Crediamo che contenga soluzioni soddisfacenti per tutti i nostri obiettivi. Non vediamo l'ora di lavorare con voi e il vostro team, per completare questo importante processo e per confermare il nostro ingresso in Formula 1 all'inizio del prossimo anno" si legge infatti nella missiva firmata dall'amministratore delegato di Audi Markus Duesmann e dal capo dello sviluppo tecnico Oliver Hoffmann e rivolta ai vertici della F1.

Con quanto delineato nell'ultimo Consiglio della FIA riguardo il nuovo regolamento dei propulsori 2026 (motori V6 da 1,6 litri con aumento della quantità di energia elettrica che possono generare, eliminando il costoso MGU-H e utilizzo di combustibili sostenibili al 100%) infatti tutte le richieste fatte da Audi per l'ingresso in Formula 1 sono state esaudite. Nel corso degli ultimi 18 mesi infatti sono state annunciate le modifiche alle regole relative alle nuove normative tecniche (in particolare l'eliminazione della costosa MGU-H), l'introduzione di propulsori più rispettosi dell'ambiente e le regole sulla concorrenza finanziaria del budget cap.

Stando a ciò mancherebbe soltanto l'annuncio ufficiale per l'ingresso di Audi e del gruppo Volkswagen in Formula 1. Resterà poi da capire in quali vesti la casa tedesca entrerà nel Circus per sfidare le rivali Mercedes e Ferrari: se solo come motorista (a tal riguardo ci sono già stati colloqui con McLaren e Red Bull) o con una propria scuderia. Da capire anche se insieme al marchio dei Quattro Anelli nel 2026 in F1 entrerà anche Porsche, marchio anch'esso facente parte del Gruppo Volkswagen e interessato da molto tempo a sbarcare nel Circus.