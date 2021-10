Volkswagen pronta a sbarcare in Formula 1: Ferrari e Mercedes le ‘insolite’ alleate Il Gruppo Volkswagen sempre più vicino all’ingresso in Formula 1 con Porsche e Audi a partire dal 2026. Ad avvicinare il motorista tedesco al Circus le due rivali Ferrari e Mercedes favorevoli all’abolizione della MGU-H dalle nuove monoposto: la componente che finora ha bloccato le trattative tra il costruttore di Wolfsburg e la F1.

A cura di Michele Mazzeo

Il gruppo Volkswagen è vicino all'ingresso in Formula 1. Dal 2026, anno in cui vi sarà la nuova rivoluzione regolamentare che consentirà l'approdo di nuovi costruttori, il colosso tedesco dovrebbe infatti sbarcare nel Circus con Audi e Porsche. A favorire lo sblocco delle trattative tra il gruppo di Wolfsburg e la F1 sono state Ferrari e Mercedes, la cui "strana" mediazione sembra essere stata determinante.

Il motivo per il quale finora, nonostante diverse concertazioni, non si era trovato un accordo girava intorno alla MGU-H delle monoposto (l'unità utilizzata per generare elettricità che funge anche da motore nelle vetture ibride-elettriche). Quattro i principali motivi per i quali il Gruppo Volkswagen non è favorevole all'MGU-H: si dovrebbero spendere tempo e risorse economiche elevate per una tecnologia che non si è diffusa come sperato nell'industria automobilistica; una tecnologia che inoltre ha costi di implementazione molto elevati; che genera problemi alla turbina e che può facilmente avere problemi all'innalzamento delle temperature delle componenti attigue.

Ed è stata proprio la proposta di abolizione di questo generatore a partire dal 2026, fatta dalla Ferrari e avvallata dalla Mercedes, ad avvicinare l'ingresso del Gruppo Volkswagen in Formula 1. Dopo l'ultima riunione della Commission F1 infatti il team principal del Cavallino Mattia Binotto sembrava molto fiducioso a riguardo: "Finora, tutte le discussioni avute sono state positive, gran parte o tutti dei costruttori sono in qualche modo concordi sul fatto di rimuovere il MGU-H. Noi, come gli altri, siamo d'accordo su questo aspetto. Ci sono molti dettagli e vanno ancora discussi e accettati. Penso, tuttavia, che parlando in generale la discussione stia andando positivamente al momento".

Tutto dunque porta a pensare che l'ingresso di Volkswagen in Formula 1 sia soltanto una questione di tempo. Se la MGU-H sarà abolita (cosa che stando alle parole dei team dovrebbe avvenire a breve) infatti l'approdo in F1 del nuovo motorista tedesco sarebbe praticamente certo. Per la gioia delle rivali Ferrari e Mercedes, questa volte sue insolite alleate.