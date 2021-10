Volkswagen in Formula 1, Porsche e Audi attendono l’ok: idea partnership con Red Bull e McLaren Il Gruppo Volkswagen sempre più vicino all’ingresso in Formula 1: il 12 novembre il Consiglio di Sorveglianza è chiamato a dare o meno il via libera all’approdo nel Circus dei marchi Audi e Porsche nelle vesti di motoristi a partire dal 2025. Diverse le scuderie interessate ad una possibile partnership con Williams, Red Bull e McLaren che hanno già avviato discorsi a riguardo.

A cura di Michele Mazzeo

L'ingresso del Gruppo Volkswagen in Formula 1 con i due marchi Porsche e Audi a partire dal 2025 è ormai prossimo all'ufficialità. Le storiche case tedesche sono pronte a sbarcare nel Circus come motoristi e a breve dovrebbe arrivare la conferma ufficiale. Entrambi i costruttori partecipano infatti da diverso tempo alle riunioni della F1 dove si parla della prossima rivoluzione tecnica e regolamentare che avverrà nel 2025 e in questa sede diverse decisioni sono state prese proprio per venire incontro alla policy del gruppo di Wolfsburg. Adesso tocca a quest'ultimo fare il grande passo e approvare il piano di investimenti che darebbe il definitivo via libera al grande ritorno in Formula 1. E ora c'è anche la data di quando ciò dovrebbe avvenire.

Venerdì 12 novembre difatti il Consiglio di sorveglianza del Gruppo Volkswagen si riunirà per deliberare sugli investimenti del Gruppo nei prossimi 5 anni, cioè fino al 2026. Sul tavolo dell'organo collegiale dunque ci sarà anche la questione Formula 1 con i marchi Audi e Porsche che attendono l'ok per tornare in F1 in veste di fornitori di motori e iniziare quindi a sviluppare le power unit di nuova generazione che faranno capolino nel Circus a partire dal 2025.

La FIA, la Formula 1 e i team hanno fatto di tutto per far sì che ciò avvenga. Hanno anticipato il periodo di transizione per passare al carburante 100% eco-sostenibile e hanno deciso di abolire il costoso sistema di recupero MGU-H a partire dal prossimo cambio regolamentare, hanno dunque soddisfatto le due condizioni poste dal Gruppo Volkswagen per l'ingresso dei suoi marchi in Formula 1. Rimossi questi ostacoli, la strada per l'approdo di Porsche e Audi nel Grande Circus è ormai in discesa.

Il prossimo fondamentale passo, come detto, sarà il via libera da parte del Consiglio di sorveglianza. Poi resterà da capire le possibili partnership con gli attuali team delle due case tedesche. Fin dai primi accostamenti del Gruppo Volkswagen alla Formula 1 si è parlato una possibile collaborazione con la Williams (attualmente motorizzata dalla Mercedes). Di recente però hanno trovato conferme le notizie che riportavano discorsi in essere tra Porsche e Red Bull (che dopo aver acquisito il know-how Honda svilupperà da sola le proprie Power Unit per il 2025) e tra Audi e McLaren (anch'essa motorizzata dalla casa della Stella). Discorsi che potranno eventualmente andare avanti solo se il prossimo 12 novembre Volkswagen ne approverà ufficialmente l'ingresso in F1.