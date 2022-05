Aston Martin ha copiato Red Bull, anche la FIA aveva dubbi: ispettori nella fabbrica di Silverstone La somiglianza delle nuove vetture portate dalla Aston Martin a Barcellona per il GP di Spagna di Formula 1 2022 con le Red Bull aveva insospettito anche la FIA che nel corso della settimana a tal proposito aveva effettuato un’ispezione nella fabbrica di Silverstone del team britannico.

A cura di Michele Mazzeo

Le nuove monoposto che l'Aston Martin ha portato a Barcellona per il GP di Spagna, sesto round del Mondiale di Formula 1 2022, hanno sollevato molti dubbi nel paddock data l'evidente somiglianza con le Red Bull che Verstappen e Perez guidano da inizio stagione.

A nutrire dubbi a riguardo è stata anche la FIA che, una volta ricevuti i progetti, si è fiondata nella fabbrica di Silverstone per un'ispezione al fine di controllare che non sia stato violato l'articolo 17.3 del regolamento sportivo che vieta specificamente il "Reverse Engineering" (il processo digitale di conversione di fotografie o altri dati in modelli CAD e vieta il trasferimento di dati tra squadre).

Oltre alle evidenti somiglianze tra diverse componenti della AMR-22 Spec B e le RB18, a far insospettire la Federazione era stato anche il passaggio in Aston Martin di sette ingegneri della Red Bull nel corso dell'ultimo anno. A questo punto gli ispettori della FIA si sono presentati allo stabilimento Aston Martin di Silverstone martedì e mercoledì di questa settimana per indagare se ci fosse stato uno scambio di informazioni non autorizzato.

Leggi anche Ferrari velocissima a Miami anche senza aggiornamenti: arma segreta per battere la Red Bull

Dopo aver analizzato tutto nel dettaglio gli ispettori federali hanno dato il via libera all'Aston Martin che ha così potuto dotare i suoi piloti Sebastian Vettel e Lance Stroll della nuova AMR-22 già a partire dal GP di Spagna in corso a Barcellona. Secondo quanto affermato dalla FIA infatti dall'ispezione è risultato che l'auto è stata progettata internamente senza alcun aiuto esterno ed è dunque conforme al regolamento:

"L'indagine, che ha comportato controlli CAD e un'analisi dettagliata del processo di sviluppo adottato dall'Aston Martin, ha confermato che non era stato commesso alcun illecito, e pertanto la FIA ritiene che gli aggiornamenti aerodinamici dell'Aston Martin siano conformi al regolamento" si legge infatti nel comunicato diramato dalla FIA proprio mentre sul circuito del Montmelò si stava disputando la prima sessione di prove libere del GP di Spagna nella quale le due nuove AMR-22 hanno fatto il loro debutto nel Mondiale di Formula 1 2022 .