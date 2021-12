Alonso vede in diretta l’errore di Verstappen e la sua reazione è clamorosa Alonso e Ricciardo hanno assistito all’incidente di Verstappen nelle Qualifiche del Gp Arabia Saudita mentre rilasciavano un’intervista. Sono rimasti sorpresi.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen ha chiusole Qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita con un clamoroso incidente. L'olandese stava migliorando la prestazione di Hamilton, stava cercando di conquistare la pole position quando proprio in una delle ultime curve è andato a muro e ha vanificato così la Qualifica e in parte anche la gara, considerando che non partirà dalla prima fila. Poche ore dopo quell'incidente sono diventate virali le reazioni di Fernando Alonso e Daniel Ricciardo che hanno assistito all'incidente in diretta, mentre stavano rilasciando delle interviste. E così proprio senza finzioni le telecamere hanno immortalato le reazioni dello spagnolo e dell'australiano.

Verstappen sbaglia, dopo un giro da fenomeno vero, la pole se la prende Hamilton davanti a Bottas. Max resta terzo e dopo le Qualifiche si rammarica, per l'errore e per la possibile sostituzione del cambio. Come dargli torto. Ma dopo la fine delle Qualifiche spunta un video su Twitter che diventa popolarissimo.

Perché si vedono gli occhi sbarrati di Alonso, che prima vede la Red Bull numero 33 sfiorare i muri del tracciato di Jeddah due volte e poi sempre mentre è in diretta con la televisione olandese l'errore di Verstappen e lo stupore aumenta. Ma Alonso che è un uomo intelligente, oltre a essere un pilota molto esperto, segnala l'errore a Ricciardo, che era al suo fianco e stava anche lui realizzando un'intervista. E anche l'australiano della McLaren è alquanto stupito.

E a poche ore dalla gara Fernando Alonso è finito nel mirino della Red Bull che ha pubblicato il video in cui lo spagnolo della Alpine si vede estremamente sbalordito per l'errore di Verstappen.