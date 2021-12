Incubo Verstappen, rischia una penalità dopo lo schianto nell’ultima curva a Jeddah: “È terribile” Max Verstappen ha commesso un errore nelle ultime fasi delle Qualifiche del Gp dell’Arabia Saudita e rischia di subire una penalizzazione, che potrebbe incidere nella lotta con Hamilton.

A cura di Alessio Morra

Gli ultimi secondi delle Qualifiche della prima edizione del Gran Premio dell'Arabia Saudita sono stati splendidi, emozionanti. Il duello tra Hamilton e Verstappen è stato all'ennesima potenza. Max era in pole, Lewis rasenta la perfezione, si mette davanti recuperando tre decimi abbondanti, vola pure Bottas che sale al secondo posto mentre Verstappen sfiora i muri e fa il fenomeno, all'ultimo intertempo è avanti di oltre due decimi su Hamilton, la pole è di nuovo sua, ma nell'ultima curva l'olandese sbaglia e va a sbattere. Il leader del Mondiale resta terzo, ma non è così scontato che partirà dalla seconda fila domenica a Jeddah.

Verstappen l'ha fatta grossa. Sbagliare ci sta, capita anche ai migliori, ma per conquistare la pole in Arabia Saudita ha provato a dare il massimo, non gli è andata bene. Papà Jos l'ha presa male, dando un pugno fortissimo nel box della Red Bull, che ora si interroga sulla vettura numero 33. Perché il rischio, dopo quel botto, è che il cambio possa essere danneggiato. Cambiarlo porterebbe cinque posizioni di penalità.

Helmut Marko ha fatto capire che la Red Bull potrebbe decidere di sostituire il cambio di Verstappen a differenza di quanto fece la Ferrari a Montecarlo, dopo l'incidente di Leclerc, che poi addirittura non prese parte alla gara: "Per verificare le condizioni del cambio è necessario fare un’analisi approfondita. Tuttavia, il nostro approccio sarà quello di non cercare rischi inutili. Ricordando quanto accaduto a Monaco con Leclerc che poi non ha potuto prendere parte alla gara, siamo pronti a effettuare la sostituzione qualora fosse necessario. Siamo veloci su questa pista e rischiare in questa maniera sarebbe controproducente".

Max Verstappen invece, dopo essere stato a lungo con il casco dopo l'incidente, ha analizzato la sua qualifica, deludente per il terzo posto e definita soprattutto terribile dopo l'incidente. Come non capirlo: "Sì, ovviamente è terribile, ma… è stata, in generale, una buona qualifica, voglio dire, è stato un po' difficile accendere le gomme qui sul circuito cittadino, ma sapevo che il ritmo era lì, e si è mostrato nell'ultimo giro. Non ho ben capito cosa sia successo, ma ho chiuso a chiave e ho comunque cercato di tenere la macchina in pista ovviamente, per cercare di finire il giro, ma ho tarpato il posteriore e mi sono dovuto fermare".

Se la Red Bull decidesse di sostituire il cambio sulla Red Bull di Verstappen, l'olandese scenderà dalla terza all'ottava posizione e partirebbe così dalla quarta fila. Riuscire a rimontare su Hamilton e pure su Bottas sarebbe molto complicato. Ma la prudenza dovrebbe vincere.