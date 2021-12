La griglia di partenza del GP Arabia Saudita di Formula 1, Hamilton in pole. Verstappen a muro, è 3° Lewis Hamilton conquista la pole position del GP dell’Arabia Saudita, penultima gara del Mondiale di Formula 1 2021. Dietro di lui in griglia di partenza c’è il compagno di squadra Bottas. Solo terzo il leader della classifica Max Verstappen andato a muro nell’ultimo giro delle qualifiche. Charles Leclerc porta la Ferrari in seconda fila chiudendo con il quarto miglior tempo. Scatta invece 15° Sainz che ha avuto un piccolo incidente nel corso del Q2.

A cura di Michele Mazzeo

Lewis Hamilton conquista la pole position del GP dell'Arabia Saudita al termine di una pazzesca qualifica che ha visto il suo avversario per il titolo iridato Max Verstappen (che partirà comunque terzo) andare a sbattere contro le barriere all'ultima curva dell'ultimo giro lanciato. Tra i due rivali in seconda posizione della griglia di partenza parte quindi Valtteri Bottas per una prima fila tutta Mercedes.

Splendido 4° posto in qualifica per Charles Leclerc che riporta dunque la Ferrari in seconda fila con un grande giro messo a segno nel Q3 tra le strette strade di Jeddah. Mezzo disastro invece per l'altro alfiere del Cavallino Carlos Sainz che nel Q2 ha perso il controllo della sua vettura ma pur avendo evitato l'incidente ha comunque danneggiato la sua SF21 e non è riuscito a piazzare un tempo valido per superare il taglio. Lo spagnolo partirà dunque 15°.

Grande prestazione in qualifica anche per Antonio Giovinazzi che si conferma ancora una volta il più veloce in qualifica nella sfida interna con Kimi Raikkonen portando nuovamente la sua Alfa Romeo in Q3. Il pilota italiano scatterà in gara dalla decima casella.

Eliminate già nel Q3 delle qualifiche invece entrambe le Aston Martin con Sebastian Vettel e Lanche Stroll che partiranno dalla penultima fila della griglia di partenza davanti solo alle Haas di Mick Schumacher e Nikita Mazepin che chiudono lo schieramento iniziale di questo primo storico GP dell'Arabia Saudita di Formula 1.

Formula 1, la griglia di partenza del GP di domani