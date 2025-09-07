MotoGP
Alex Marquez vince il GP di Catalogna davanti a suo fratello Marc: Bagnaia fa una grande rimonta

Alex Marquez vince il GP di Catalogna davanti a suo fratello Marc che ha chiuso in seconda posizione e Bastianini che è arrivato terzo. Super gara per Pecco Bagnaia che chiude ottavo dopo una grande rimonta.
A cura di Fabrizio Rinelli
Alex Marquez vince il GP di Catalogna davanti a suo fratello Marc che ha chiuso in seconda posizione e Bastianini che è arrivato terzo. Super gara per Pecco Bagnaia che dopo essere partito dalla ventunesima posizione è riuscita nell'impresa di compiere una rimonta pazzesca chiudendo all'ottavo posto. La gara era iniziata però con il solito dominio dei fratelli Marquez con Marc capace di rubare subito la testa della gara ad Alex che poi dopo qualche giro è riuscito a riprenderla. Ottimo passo gara anche per Acosta costantemente in terza posizione.

Bezzecchi e Di Giannantonio rischiano di combinare la frittata in avvio di gara cadendo entrambi per poi ripartire in fondo. Nel frattempo Bagnaia si prende altre posizione mentre Alex Marquez tenta la fuga con Marc pronto a tentare la sorpresa. Alle loro spalle Bastianini a metà gara sorpassa Acosta e si prende il terzo posto. Davanti fino a qualche giro dalla fine la situazione è stata piuttosto incerta specie per via dei cortissimi distacchi tra i fratelli Marquez e Bastianini. Alla fine nonostante un pressing asfissiante fino all'ultima curva Alex Marquez si prende la vittoria lasciandosi alle spalle Marc con Bagnaia che chiude ottavo. Bastianini invece mantiene la terza posizione non consentendo ad Acosta di intervenire il quale rimane quarto ma conserve lo stesso una gara importante per lui.

Il distacco minimo tra i fratelli Marquez in gara.
L'ordine d'arrivo finale al GP Catalogna

L'ordine d'arrivo finale al GP Catalogna: Bastianini terzo, super rimonta di Bagnaia mentre i fratelli Marquez se la giocano fino all'ultima curva ma alla fine a trionfare è stato Alex Marquez. Vinales chiude invece in tredicesima posizione con Quartararo quinto.

  1. Alex Marquez 39'21.359
  2. Marc Marquez +1578
  3. Enea Bastianini +5461
  4. Pedro Acosta +12.947
  5. Fabio Quartararo +14.424
  6. Ai Ogura + 15.028
  7. Luca Marini +14.449
  8. Francesco Bagnaia +15597
  9. Miguel Oliveira +16.776
  10. Jorge Martin 17.909
  11. Raul Fernandez 18.832
  12. Joan Mir +19.514
  13. Maverick Vinales +22.374
  14. Jack Miller +23.654
  15. Fermin Aldeguer +23.761
