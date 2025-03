video suggerito

Alex Marquez irritato dalla provocazione sul fratello Marc: “È irrispettosa. Smettete di pensarlo” Marc Marquez ha vinto anche il GP d’Argentina dopo quello in Thailandia, dove ha combattuto per il successo con il fratello Alex, secondo al traguardo. Che in gara è apparso più remissivo di quanto ci si aspettasse: “Timore? Finitela, è irrispettoso pensarlo. Sono il primo che vuole batterlo e vincere” Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I fratelli Marquez stanno dominando la scena di questo inizio MotoMondiale 2025 che ha fatto tappe in Thailandia e in Argentina con il medesimo copione: Marc a vincere e Alex sul podio come prima alternativa concreta. Un duopolio che al momento appare incontrastato con il fratellino minore in Gresini Racing più volte additato nel subire una sorta di timore reverenziale verso il maggiore che sta sorprendendo al debutto in Ducati come compagno di Bagnaia: "Spesso me lo chiedono ma è una mancanza di rispetto nei miei confronti, io in pista do solo il 100%. Sono il primo a voler battere e vincere su mio fratello".

Marc Marquez vince di rimonta su Alex, ancora sul podio al GP d'Argentina

Sul circuito di Termas de Rio Hondo in Argentina si è assistito all'ennesimo assolo di Marc Marquez, autentico dominatore dell'intero weekend del secondo GP in calendario dove nella gara di domenica pomeriggio si è "divertito" a duellare con il fratello Alex fino a 5 giri dal termine quando ha deciso di prendersi la seconda vittoria consecutiva. Lasciando al più piccolo della famiglia la gloria del secondo posto, che gli ha permesso di salire per due volte consecutive – prima in assoluto – nella classe regina. Ma aprendo il fianco al sospetto di pagare "mentalmente" l'ingombrante presenza del 6 volte campione di MotoGP.

Alex Marquez risponde alle accuse: "Domande irrispettose, Marc al momento è solo più forte"

Proprio Alex Marquez ha però voluto mettere i puntini sulle "i" in conferenza stampa, di fronte all'ennesima punzecchiatura arrivata direttamente dai giornalisti: "Mi è stata posta questa domanda molte volte e questa domanda è irrispettosa nei miei confronti. Sono un pilota che dà sempre il 100% e do tutto per la mia squadra e i miei sponsor, sempre. So che è mio fratello ed è per questo che avrò un rispetto extra quando lo sorpasserò, ma sono il primo che vuole batterlo e vincere".

Anche in Argentina, la sensazione è sembrata quella di un Marc che abbia "scherzato" con Alex che al momento decisivo non è riuscito a rispondere come avrebbe dovuto: "Finiamola di parlare del fatto che io abbia troppo rispetto per lui, è un mio rivale oltre che mio fratello" ha aggiunto il pilota spagnolo della Gresini Racing. "Forse quando parli di un altro pilota non dici dove fa la differenza ma è mio fratello e non ho problemi a riconoscere dove è migliore né accettare che sia migliore di me in alcune zone. Quello che cerco è imparare da lui, ma sono il primo che vuole batterlo e vincere".